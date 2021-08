Viterbo, il degrado avanza a Villa Lante

Roberto Pomi 09 agosto 2021 a

Villa Lante non sta bene e Viterbo beneficia pochissimo di un attrattore potenzialmente straordinario. Il parco esterno rimane interdetto al pubblico perché sono in corso verifiche sul patrimonio arboreo. Probabilmente sarà ultimato a settembre, come emerso da un recente incontro tra il consigliere comunale Antonio Scardozzi e la direttrice Marina Cogotti. Quindi dovranno essere appaltati i lavori per abbattimento di piante pericolose e malate, sistemazione dei viali e del sottobosco. Difficile immaginare una restituzione alla libera fruizione prima dell'alba del nuovo anno.

Così uno spazio verde importante è stato sottratto ai cittadini in piena estate. Un fatto paradossale se si pensa al fiume di tempo che poteva essere messo a frutto per le manutenzioni durante il lockdown. Ma i problemi del sito non sono finiti. Troppi i giochi d'acqua che non funzionano più. E' evidente guardando la “fontana delle candele” dove gli zampilli fantasma sono più numerosi dei funzionanti. Completamente a secco la “fontana dei delfini”. Per intervenire su questo aspetto sarà utilizzata una parte del fondo di 300mila euro che la Soprintendenza ha stanziato per Villa Lante e finalizzato anche alla mappatura e sistemazione dell'impianto idrico delle fontane. Ma è la manutenzione generale a mettere in evidenza una serie di criticità. Le piante infestanti che proliferano sul peperino del giardino all'italiana sono un segno imbarazzante. E non sono pochi i punti in cui la pietra si sta sgretolando, con vasi e altri elementi che stanno andando in pezzi.

Non certo una buona immagine per i turisti che arrivano da queste parti. E chi arriva è proprio intenzionato a vedere questo luogo storico perché non c'è niente a Viterbo città che lo racconta, che lo indica e che cerca di costruire interesse. Un'assurdità su cui bisognerebbe aprire una riflessione seria. Per non parlare poi della fruizione del sito. Non un'audioguida, non un sistema di utilizzo degli smartphone per scaricare contenuti, neanche un semplice foglio di carta con qualche spiegazione magari da dare al pagamento del ticket. Lo Stato ha richiesto all’Europa 300 milioni da destinare alla sistemazione dei parchi e dei giardini di interesse nazionale. Forse da qui si riuscirà a pensare un futuro diverso per Villa Lante, gioiello lasciato a se stesso.

