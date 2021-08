Viterbo, vandali distruggono vetrina di un negozio al Corso

08 agosto 2021 a

Vandali scatenati nel centro storico. Nella notte tra venerdì e ieri, infatti, un gruppo di giovanissimi - tra cui anche alcuni minorenni -, ha distrutto la vetrina esterna del negozio di dolciumi Bizzarri, che si trova lungo Corso Italia, accanto alla chiesa del Suffragio. I ragazzi hanno poi proseguito nelle loro scorribande danneggiando anche il cartello indicativo di metallo del ristorante Tre Re, posto sull’angolo di piazza delle Erbe, prima di entrare in via Macel Gattesco.

Secondo alcuni testimoni che hanno assistito alla scena gli atti vandalici sono avvenuti intorno all’1,30 di ieri, quando ormai il flusso della movida del venerdì sera andava pian piano a spegnersi. I giovani, la maggior parte ubriachi, avrebbero iniziato a litigare tra loro per una ragazza e uno di questi, in particolare, avrebbe dato in escandescenze distruggendo, come detto, la vetrina espositiva di Bizzari. Il proprietario del negozio, Fabio Purchiaroni, si è accorto del danno ieri mattina, al momento di aprire l’attività. Un danno consistente, di centinaia di euro, visto che ad essere stato infranto è un vetro antisfondamento. Il titolare ha subito chiesto l’intervento della polizia, che per procedere all’identificazione dei vandali potrebbe visionare le riprese delle telecamere di sorveglianza di via della Sapienza, che tra l’alto sono puntate proprio sul negozio di dolciumi.

Nel frattempo, sempre nel centro storico si moltiplicano le lamentele e le chiamate al 113 da parte di chi vive in via Teatro Genio, una traversa di via dell’Orologio Vecchio. Nell’ultima settimana, infatti, i residenti - infastiditi dai continui schiamazzi, di giorno e di notte, di un branco di ragazzini che hanno scelto il vicolo come punto di ritrovo - hanno chiesto in decine di occasioni l’intervento delle forze dell’ordine. Che, una volta arrivati sul posto, hanno chiesto i documenti ai ragazzi riportando la situazione alla normalità. Poi, una volta che si sono allontanati, i giovani sono tornati a riunirsi e a fare di nuovo baccano, per la disperazione dei residenti.

