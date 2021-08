Viterbo, bollettino di venerdì 6 agosto. Ventuno contagi e 20 guariti. Attivo servizio provvisorio prenotazioni specialistiche

06 agosto 2021 a

E' attivo da oggi nella provincia di Viterbo e nel resto della regione un servizio provvisorio di prenotazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali. Da oggi, fino alla riattivazione del Sistema regionale di prenotazione, bloccato a causa dell’attacco hacker, è possibile contattare le centrali operative delle Asl e delle Aziende Ospedaliere per effettuare le prenotazioni. Si legge sul portale Facebook Salute Lazio. Ecco le modalità; nella Asl di Viterbo: tel 0761236829 (lun-ven 9-16) mail: gestione.prenotazioni asl.vt.it. Intanto oggi sono 21 i nuovi casi di Covid accertati nella Tuscia. Gli ultimi referti di positività sono collegati a tamponi eseguiti su cittadini residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 4 a Vetralla, 3 a Tarquinia, 3 a Viterbo, 2 a Bagnoregio, 2 a Valentano, 1 a Canino, 1 a Castiglione in Teverina, 1 a Civita Castellana, 1 a Montefiascone, 1 a Nepi, 1 a Sutri, 1 a Tuscania.

Dei casi odierni: 14 presentano un link epidemiologico con casi precedentemente accertati e già isolati, 7 sono collegati a persone che hanno dichiarato di essere sintomatiche al drive in. 20 persone stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio, 1 è attualmente ricoverata presso il reparto di Malattie infettive di Belcolle. Il Team prosegue, anche in queste ore, a mettere in campo tutte le misure di prevenzione e di protezione, al fine di contenere la diffusione del virus, irrobustendo la catena dei contatti stretti, con la preziosa collaborazione delle Amministrazioni comunali. In totale, alle ore 11 di questa mattina, i casi di positività al Covid-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 15952. Oggi è stata comunicata ai soggetti istituzionalmente competenti la fine del periodo di isolamento o la negativizzazione dal Covid-19 di 20 pazienti residenti nei seguenti comuni: 8 a Viterbo, 4 a Tuscania, 2 a Vitorchiano, 1 a Bassano Romano, 1 a Civita Castellana, 1 a Oriolo Romano, 1 a Orte, 1 a Soriano nel Cimino, 1 a Sutri.

Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus, 2 sono attualmente ricoverate presso una struttura Covid extra Asl, 2 sono ricoverate presso l’ospedale di Belcolle, 288 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 15206 il numero delle persone negativizzate, 454 sono le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza Covid, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 182965 tamponi, 332 nelle ultime 24 ore. Ad oggi i cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario sono 21569.

