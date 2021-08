Viterbo, cancello chiuso al nuovo parco: il sindaco Arena lo colpisce con un martello

Mattia Ugolini 05 agosto 2021 a

a

a

Simpatico siparietto con protagonista il sindaco Giovanni Arena ieri a San Martino, dove era prevista l’inaugurazione del parco comunale in Via del Colle. Il sindaco, arrivato da Viterbo in motorino, si è prima messo a ridere e scherzare con un gruppo di signore che gli chiedevano di sistemare le strade, poi si è diretto al parco per la cerimonia di rito. Peccato che il cancello fosse chiuso da un lucchetto e che nessuno avesse dietro le chiavi per poterlo aprire.

Crisi in giunta, si va verso il riassestamento delle deleghe

Mentre giornalisti e cittadini iniziavano ad accorrere sul posto, al primo cittadino si accende la lampadina: bisogna chiedere un martello o delle tronchesi. Dopo pochi attimi di attesa, ecco arrivare un signore con l’arnese, un martello da cantiere. Arena lo impugna e, nell’ilarità generale, inizia a colpire ripetutamente il lucchetto, fallendo comunque ogni tentativo. A quel punto, vista la scena e soprattutto constatate le difficoltà del sindaco, giunge sul posto, annunciando di avere lui le chiavi del cancello, il proprietario di un terreno antistante al parco. Insomma, un’inaugurazione decisamente bizzarra. Forse, ricordandosi delle polemiche scaturite dall’ultimo taglio del nastro (quello al Globo), questa volta Arena ha deciso di cambiare il cerimoniale. Meglio due martellate, alla faccia di chi lo dipinge come un “molle”.

Sindaci della Tuscia a Monterazzano. Arena: "Basta con i rifiuti dalle altre province del Lazio"

In ogni caso da ieri gli abitanti di San Martino al Cimino si riprenderanno il loro spazio verde dopo nove mesi di lavori da parte dell’amministrazione comunale che ha trasformato l’area in un parco di ultima generazione fruibile da tutti. Oltre all’area di sgambamento per i cani, è stata realizzata di un’area polifunzionale e dei percorsi interni. Conclusa anche un’area ludica per bambini. Si è provveduto alla collocazione di panchine e cestini per i rifiuti. Interventi anche per quanto riguarda i servizi igienici. Inoltre è stato installato un impianto di illuminazione sul percorso pedonale e nell’area polifunzionale, insieme a quello per la videosorveglianza.

"Basta rifiuti da Roma". I sindaci scendono in piazza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.