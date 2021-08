Vallerano, minacciano di vendere casa per paura degli immigrati

Mattia Ugolini 02 agosto 2021 a

Proprietari romani minacciano di vendere le proprie case se gli appartamenti adiacenti dovessero andare agli immigrati. A rendere nota la situazione è Jacopo Polidori, consigliere comunale valleranese, che ha ricevuto nei giorni scorsi una mail - inviata anche al sindaco Adelio Gregori - da una coppia romana proprietaria di un’abitazione nel centro storico.

“I coniugi - afferma il consigliere - hanno chiesto spiegazioni in merito all’eventuale possibilità che gli appartamenti accanto al loro possano andare a finire in mano a qualche cooperativa che gestisce i progetti di accoglienza che il nostro Comune porta avanti da anni”.

La paura della coppia sarebbe “quella di rivivere quanto accaduto a Roma, dove, per diversi motivi che vanno dalle abitudini di vita a quelle culturali e di educazione, la convivenza con gli altri coinquilini si è resa impossibile”. Per questo, se le palazzine antistanti dovessero divenire “alloggi a canone sostenibile” ed essere assegnati a dei locatari extracomunitari, i due, a detta loro, si vedrebbero costretti a vendere la propria casa, procurando ovviamente un nocumento alle casse del Comune di Vallerano a causa del mancato pagamento delle tasse comunali.

In aggiunta, la coppia sostiene che ci sarebbero anche altri proprietari pronti a lasciare il paese per gli stessi motivi. La situazione di disagio che si è creata, secondo Polidori, dimostrerebbe una sola cosa: “Gli italiani sono stufi di questa immigrazione clandestina e di questo business dell’accoglienza in mano alle cooperative”. Va ricordato che Vallerano è titolare di un progetto Sprar, ora diventato Siproimi dal 2016, che il gruppo di Polidori ha chiesto di chiudere tramite una mozione vista “l’enorme spesa di soldi pubblici che vengono impiegati, più di 200.000 euro”. “Spero che questa lettera - conclude Polidori - inviata al sindaco e a me, possa far capire che non tutti gli italiani e in particolare i valleranesi sono d'accordo con questa linea d’accoglienza. Noi siamo e saremo sempre pronti a dar battaglia a fianco degli italiani, sancendo che prima degli altri vengono loro”.

