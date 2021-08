Viterbo, precipita elicottero decollato dal Lago di Bolsena. Tragedia sfiorata vicino Pisa: ferito il pilota 55enne

01 agosto 2021 a

Precipita un elicottero che era decollato da un capo volo sul Lago di Bolsena (Viterbo). Tragedia sfiorata, domenica 1 agosto, con il velivovo, probabilmente in avaria che si è schiantato al suolo in provincia di Pisa dopo il tentativo del pilota di effettuare un atterraggio di emergenza. Ha tentato un atterraggio di emergenza dopo aver avuto un guasto al piccolo velivolo che stava guidando: un uomo di 55 anni, residente nella provincia di Cuneo, è stato trasportato all’ospedale di Pisa per le ferite portate. Non sarebbe tuttavia in pericolo di vita. Un piccolo elicottero privato, che era partito dal lago di Bolsena, in provincia di Viterbo, ha avuto un’avaria arrivato in provincia di Pisa. Il pilota, unico occupante del mezzo, ha tentato un atterraggio di emergenza in un campo, finendo nei pressi della strada provinciale Francesca Nord, tra Vicopisano e Bientina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cascina e i sanitari del 118 che hanno portato il pilota in ospedale. Sulle cause dell’incidente sono in corso le indagini.

