Lazio, l'Aquila Olympia a Bagnoregio. Visita a sorpresa in Comune

L’aquila Olympia svetta tra le stanze del palazzo comunale di Bagnoregio. Accompagnato dal fido falconiere Juan Bernabè, il rapace simbolo della Lazio venerdì pomeriggio, 29 luglio, ha visitato il paese dell’Alta Tuscia. Olympia è tornata da queste parti dopo il lungo soggiorno di due settimane sulle Tre Cime di Lavaredo, ad Auronzo di Cadore, dove ha accompagnato il ritiro precampionato della nuova Lazio di Maurizio Sarri.

Il rapace non è passato di certo inosservato, sia al suo arrivo a Bagnoregio che nel momento in cui è stato portato negli uffici comunali del sindaco Luca Profili, tra l’altro - si sa - grande appassionato di calcio e portiere dello Sporting Bagnoregio. Olympia è un’aquila reale americana che, a partire dal 22 settembre del 2010, in occasione della gara di campionato di serie A Lazio-Milan, volteggia sul prato dello stadio Olimpico di Roma prima delle partite casalinghe dei biancocelesti.

Un gesto diventato rituale, che molto spesso - soprattutto dopo un giro completato nel migliore dei modi da Olympia - è coinciso con la vittoria della Lazio. Il motivo della visita a Bagnoregio è legato a un progetto che l’amministrazione comunale sta valutando e che punterebbe a coinvolgere non proprio Olympia, l’aquila della Lazio, ma altre aquile provenienti dallo stesso addestratore spagnolo.

