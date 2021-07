Viterbo, allevamento di polli a Montefiascone. Il Tar dà il via libera

Alessandro Quami 31 luglio 2021 a

a

a

Il Tar dà l’ok alla costruzione di due capannoni per l’allevamento intensivo di galline ovaiole a Montefiascone. Con sentenza pubblicata il 29 luglio 2021, i giudici amministrativi hanno dato così ragione al Comune falisco, che aveva dato il permesso a costruire a un’azienda agricola locale, e dato torto a dei residenti che si erano riuniti in un comitato, e il 24 maggio scorso avevano fatto ricorso al Tar del Lazio, che aveva fissato la camera di consiglio per il 15 giugno: “(...) Il ricorso va dichiarato irricevibile relativamente all’impugnativa del Pua (Piano di utilizzazione aziendale, ndr), inammissibile relativamente all’impugnativa del permesso di costruire. Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio”, scrivono i giudici della sezione seconda quater del Tribunale amministrativo del Lazio, nella sentenza pubblicata giovedì.

Lingua blu: i vaccini non bastano, gli allevatori rischiano di finire in ginocchio

Più nel dettaglio, il tribunale ha dato ragione alle tesi formulate dal Comune resistente, e, in accoglimento delle eccezioni preliminari formulate dai legali dell’ente, ha dichiarato il ricorso in parte irricevibile, per tardività, perché rivolto a contestare un atto, il Pua, oramai definitivo e di cui il permesso di costruire costituisce un mero provvedimento attuativo; in altra parte inammissibile stante il difetto di interesse in capo ai ricorrenti a impugnare il permesso di costruire sotto il profilo della lesione lamentata poiché concernente unicamente il diritto alla salute e all’ambiente anziché motivi d’ordine urbanistico. Il Comune di Montefiascone era difeso dagli avvocati Michele Bromuri e Daniele Marongiu. Invece, gli avvocati Raffaele Parrella Vitale e Enrico Gai difendevano i ricorrenti. I residenti avevano fatto ricorso per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, del permesso di costruire numero 22 del 26/11/2020, rilasciato dal Comune e all'azienda agricola “Castello di Monteleano” per la costruzione di due capannoni avicoli con annessi locali tecnici; per l’annullamento del parere espresso della commissione agraria comunale del 22 agosto 2019 in ordine alla valutazione del Pua proposto dall'azienda agricola; per l’annullamento della deliberazione consiliare numero 52 del 30 settembre 2019.

Maxi allevamento intensivo di galline, battaglia davanti ai giudici del Tar



Così, dopo circa un mese e mezzo di silenzio, il Tar si è pronunciato sul ricorso dei residenti e del Copattrim (Comitato per la tutela del paesaggio, dell’ambiente, del turismo e delle tradizioni rurali di Montefiascone), teso a bloccare la costruzione dei capannoni a Cerchiare/Mosse/Vallalta, e lo ha fatto senza neppure pronunciarsi sulle istanze cautelari, ma direttamente con sentenza, che ha fatto registrare il ko tecnico per i ricorrenti. Con il comitato e i residenti, si era schierata anche Italia nostra.

Impianto biometano, vertice in prefettura. Il comitato: "No all'Acquarossa"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.