Viterbo, crisi in Comune a Capodimonte. Pressing per far cadere il sindaco

Il Comune di Capodimonte ad un passo dalla caduta. La crisi, tutta interna al centrodestra, si è ufficialmente aperta giovedì con le dimissioni formali del sindaco leghista Antonio De Rossi. Una mossa disperata, la sua, volta ad impedire la sfiducia o le dimissioni in blocco dei consiglieri di opposizione con pezzi della maggioranza. La decisione, ha spiegato, si è “resa necessaria per procedere ad un’approfondita verifica e all’individuazione di nuovi e più ambiziosi punti politico - programmatici orientati al raggiungimento del bene del paese”.

La legge prevede ora la possibilità di revocare le dimissioni entro venti giorni dalla data di presentazione delle stesse al protocollo dell’ente. Non è detto, dunque, che la crisi non possa rientrare. Del resto, mentre la Lega ribadisce che in caso di caduta del Comune si aprirebbe una spaccatura insanabile con gli alleati, Fratelli d’Italia si limita a chiedere solo il reintegro a pieno titolo del proprio vicesindaco Luciano Evangelisti, da diverse settimane in rotta con il primo cittadino a causa delle divergenze sulla nomina del nuovo segretario comunale. In questo scenario ci sono però anche da segnalare le parole “ambigue” del coordinamento locale di FdI, che ha dapprima confermato le voci riguardanti le dimissioni in blocco dei propri consiglieri (circolate per tutta la giornata di giovedì) per poi affermare che non c’è la volontà di tirare giù l’amministrazione.

La verità è che - vista la situazione di grande conflittualità che vive il centrodestra in tutta la provincia, dal Comune capoluogo a quelli dove si andrà al voto in autunno - il caso Capodimonte, sebbene derubricato a fatto localistico determinato dal logoramento di alcuni rapporti personali, è al centro di febbrili manovre a livello provinciale, con pressioni evidenti sui rappresentanti locali della coalizione.

Massimo Giampieri, numero uno dei meloniani a livello provinciale, ribadisce intanto che “FdI cercherà fino all’ultimo di trovare un accordo con gli alleati”, ma addossa la “colpa” della crisi allo stesso De Rossi, che oggi proseguirà comunque l’attività di consultazione con tutti i consiglieri di maggioranza. Se le trattative non dovessero andare in porto entro domenica, la tensione tra i tre partiti di centrodestra salirebbe inevitabilmente alle stelle. La paura tra le fila della Lega è che la mossa di FdI possa essere in qualche modo legata alle recenti scaramucce avvenute in Provincia e nel capoluogo. Anche se, secondo Stefano Evangelista, coordinatore provinciale del Carroccio e presidente del Consiglio comunale viterbese, questo rischio non ci sarebbe: “Da quel che so la crisi c’è già da settimane, ora si è acuita. Credo che i due siano eventi separati, non si può far cadere un’amministrazione per questi motivi. Neanche a noi piace l’alleanza di Palazzo Gentili, ma non faremmo mai cadere per questo un Comune amministrato insieme a Forza Italia”.

