Viterbo, barbagianni ferito. Salvato da due poliziotti a Tuscania

30 luglio 2021 a

Barbagianni ferito salvato da due ex agenti della polizia in pensione. E’ successo mercoledì mattina in località San Savino. L’esemplare adulto di barbagianni, probabilmente caduto accidentalmente dopo aver sbattuto contro qualcosa, è stato ritrovato ferito all’ala destra. Il rapace, probabilmente, è rimasto ferito in fase di caccia, quando il suo volo diventa oscillante e quindi più difficile da controllare. Gli uomini del corpo di polizia in pensione Fabrizio Ciccoli e Sabino Buzi, hanno quindi messo il volatile in sicurezza all’interno di una scatola e immediatamente lo hanno consegnato al Cras di Viterbo. Successivamente i volontari del Cras si sono adoperati per offrire all’uccello tutte le cure del caso.

