Viterbo, Terme dei Papi. Rinnovata la convenzione, per ora 19 litri di acqua al secondo

Approvato il rinnovo della subconcessione mineraria alle Terme dei papi per lo sfruttamento dell’acqua termale. La delibera è passata ieri, giovedì 29 luglio, in Consiglio a maggioranza (20 voti favorevoli, 5 contrari e 5 astenuti). Una pratica che i gestori dell’impianto di strada Bagni, la famiglia Sensi, attendevano da tempo. Il tempo è stato quello necessario all’assessore al termalismo Claudio Ubertini, subentrato da poco tempo ad Enrico Contardo, ad approfondire la pratica, come ha spiegato in aula lo stesso Ubertini. Le Terme dei papi dovranno per il momento accontentarsi dei 17-19 litri d’acqua al secondo che attualmente il pozzetto è in grado di fornire, mentre i 35 litri che secondo studi certificati sarebbero necessari per alimentare uno stabilimento in procinto di ampliare la propria offerta termale per il momento restano un’utopia.

Stavolta la seduta si è svolta regolarmente, dopo che quella di martedì scorso era saltata per la diserzione in massa dei consiglieri di Forza Italia. Ma proprio da Forza Italia, è arrivato l’intervento più critico e pesante sulla delibera. Il capogruppo Giulio Marini ha votato “per spirito di maggioranza”, una pratica che che ha definito senza mezzi termini “nauseante”, in quanto, privando lo stabilimento comunale dell'acqua necessaria, “crea un bel danno allo sviluppo termale della città”. Marini ha anche ricordato a Ubertini come nel 2014, ai tempi del sindaco Michelini, erano stati proprio loro, all'epoca minoranza, a presentare un emendamento per una perizia tecnica che avrebbe dovuto individuare la quantità d'acqua giusta per le Terme dei Papi, “ma l’emendamento fu bocciato dalla maggioranza dei allora”. E’ stata per prima la consigliera di Viterbo 2020 Chiara Frontini a incalzare ieri l'assessore Ubertini sulla possibilità di ampliare la subconcessione, magari aggiungendo all’acqua del pozzetto l'utilizzo di una parte della sorgente del Bullicame. “Anche se con il ricondizionamento del pozzo San Valentino la portata è aumentata, siamo molto lontani dai 35 litri che servirebbero per alimentare le Terme dei Papi”, ha sottolineato Frontini.

E in particolare quella che il consigliere Barelli ha ricordato essere la piscina termale più grande d'Europa. Da parte sua Ubertini, ha spiegato come la subconcessione approvata ieri sia stato il frutto di un avviso pubblico a cui hanno partecipato le sole Terme dei Papi. L’assessore non ha escluso che quantitativi di acqua superiori possano essere concessi in futuro, “non appena, con la chiusura del pozzo delle Zitelle (serviranno tra annessi e connessi circa 4 mesi, ndr), potremo svolgere una ricognizione su tutto il bacino del Bullicame e verificare i volumi d'acqua disponibili. Oggi non è possibile”. Non lo è, ha aggiunto il dirigente Monaco, perché lo studio Piscopo fissa un massimo di 23-24 litri per le Terme dei Papi, e poco più di 40 per tutte le attività che attingono al bacino.

