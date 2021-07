Viterbo, incidente sulla Tangenziale Ovest. Anziano di 83 anni investito. Trasferito in gravi condizioni a Belcolle

29 luglio 2021 a

E’ stato trasportato all'ospedale Belcolle in gravi condizioni l’anziano che questa mattina, giovedì 29 luglio, è stato investito intorno alle 10 da un’auto sulla Tangenziale Ovest più o meno all’altezza dell’intersezione con via Riello. L’uomo travolto dall’auto ha 88 anni ed è residente a Viterbo. La dinamica dell’incidente è ancora da accertare, ma da alcune testimonianze sembra che l’anziano sia stato trascinato via per qualche metro dall’automobile sotto lo sguardo impaurito di alcuni testimoni. L’uomo che era al volante dell’auto si è fermato per prestare i primi soccorsi insieme alle persone che erano sul posto. L’anziano era a terra immobile ma, secondo quanto sembra, cosciente anche se sotto choc per il colpo subito.

Pochi minuti dopo sono arrivati i sanitari del 118 che, dopo una visita, hanno disposto il trasferimento in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Belcolle dove poi l’anziano è stato ricoverato in prognosi riservata. Avrebbe riportato numerose contusioni e ferite in tutto il corpo. E’ stato ricoverato per un serio politrauma da incidente.

Ad occuparsi dei rilievi e della gestione del traffico sono stati gli agenti della polizia locale che hanno ascoltato anche dei testimoni. L’auto coinvolta nell’incidente è stata posta sotto sequestro in attesa di ulteriori accertamenti sulla dinamica dello scontro.

