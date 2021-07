Viterbo, stranieri con il reddito di cittadinanza. Scoperti 4 furbetti a Montefiascone: hanno incassato 20 mila euro senza averne diritto

29 luglio 2021 a

Scoperti 4 furbetti del reddito di cittadinanza che incassavano il beneficio senza averne diritto. La nuova ondata di denunce ha riguardato il territorio dell'Alta Tuscia ed è arrivata al termine degli accertamenti dei militari dell'Arma. Carabinieri della Stazione di Montefiascone insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Viterbo, nell’ambito delle attività di controllo tese a riscontrare l’effettiva sussistenza dei previsti requisiti personali, reddituali e patrimoniali che consentono la percezione del reddito di cittadinanza. Da una prima attività di analisi su quelle posizioni ritenute dubbie sono state individuate 4 persone provenienti da altri paesi che, al fine di ottenere il sostegno economico statale, avevano dichiarato falsamente all’Inps di essere residenti in Italia da più di 10 anni.

Una pratica quella utilizzata da diversi stranieri per ottenere il reddito che sembra sempre più diffusa. I quattro scoperti a Montefiascone non sono i primi. in provincia si sono riscontrati anche altri casi segno che qualcuno ha fiutato l'affare facendo diventare un business questo tipo di pratiche.

Gli stranieri sono stati tutti segnalati alle autorità competenti che hanno immediatamente sospeso l’erogazione e provvederanno al recupero della somma concessa. Complessivamente 20.000 euro il denaro illecitamente incassato a danno delle casse dello Stato. Contestualmente i militari hanno informato la Procura della Repubblica di Viterbo, falsa attestazione a pubblico ufficiale e indebita percezione del reddito di cittadinanza i reati contestati. Ancora una volta la capillare presenza dei carabinieri nella maggior parte die comuni è risultata decisiva per scoprire questo tipo di illeciti. i carabinieri, proprio in virtù di questo legame con il territorio, stanno portando a termine con successo diverse indagini contro i furbetti del reddito di cittadinanza. I militari infatti vivendo nei piccoli comuni possono verificare meglio la corrispondenza tra quanto si dichiara nelle varie richieste e il vero tenore di vita e lo status di queste persone.

