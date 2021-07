Viterbo, ferito anziano di 99 anni investito da un'auto. Paura a Gradoli. Trasportato a Belcolle in elicottero

28 luglio 2021 a

Paura a Gradoli verso l’ora di pranzo di mercoledì 28 luglio. Un anziano di 99 anni, per cause che sono ancora da accertare, è rimasto vittima di un brutto incidente. L’uomo è stato investito da un’automobile all’entrata del centro abitato. Alla guida della vettura c’era un uomo del posto che si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi. Sul posto è intervenuto il 118 con un’ambulanza e l’automedica. Subito dopo, anche considerando l’età dell’anziano, è stata fatta atterrare poco lontano un’eliambulanza che ha trasportato l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale Belcolle. Da quello che si è appreso l’anziano era vigile durante le operazioni di soccorso. Avrebbe riportato diverse contusioni ma non è in pericolo. E’ stato trasferito a Belcolle con un codice rosso legato alla dinamica e all’età. Sono in corso degli accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Tuscania intervenuti sul posto. Sono stati ascoltati dei testimoni per ricostruire la dinamica dell’incidente.



- IN AGGIORNAMENTO -

