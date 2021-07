Viterbo, paura al supermercato. Uomo va a fare la spesa con un'accetta: denunciato

28 luglio 2021 a

Va a fare la spesa con armato di accetta. paura ieri pomeriggio, martedì 27 luglio, in un supermercato del centro. Alcuni clienti del negozio hanno notato un uomo che girava per gli scaffali con un'accetta legata alla cinta. Impauriti alcuni di loro hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordino. Poco dopo sul posto sono arrivate le volanti della polizia.

Gli agenti sono entrati nel supermercato hanno immediatamente notato la presenza dell’uomo e, con un repentino intervento, lo hanno fermato in sicurezza sottraendogli dalla cinta del marsupio che indossava un’accetta in ferro della lunghezza di 20 centimetri con una lama affilata di 6,5 centimetri. Accompagnato in ufficio l’uomo, un 30enne senza fissa dimora, è stato denunciato in stato di libertà per porto di armi od oggetti atti ad offendere, mentre l’accetta è stata posta sotto sequestro.

Da quello che si è appreso si tratta di un uomo già conosciuto dalle forze dell'ordine. Senza una fissa dimora è stato notato più volte per le vie del centro cittadino.

-IN AGGIORNAMENTO-



