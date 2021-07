Emma Marrone sceglie il lago di Bolsena. Pranzo al ristorante "Da Giggetto" a Gradoli

28 luglio 2021 a

Nessuno può resistere alle bellezze del lago di Bolsena, nemmeno la famosa cantante Emma Marrone, che nei giorni scorsi ha approfittato per ammirarle e fermarsi ad assaggiare le prelibatezze culinarie del Ristorante “Da Giggetto”. E così, i fratelli Wendy e Fabio Olivi, gestori dell’esercizio insieme ai genitori Angela e Mauro, hanno subito approfittato per farsi scattare una foto ricordo, con una delle cantanti italiane più apprezzate dai giovani in questo momento. L’artista infatti, dopo alcune esperienze musicali, è salita alla ribalta come cantante solista tra il 2009 e il 2010, ottenendo la vittoria alla nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. E la sua giornata sul lungolago di Gradoli è stata un momento di relax fra uno spettacolo e l’altro.



