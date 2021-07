Viterbo, bilancio. La maggioranza si spacca in commissione. Salvata dall'astensione di Viterbo 2020

Alessandro Quami 27 luglio 2021 a

a

a

L’astensione del gruppo di opposizione Viterbo 2020 salva la maggioranza che si spacca in commissione Bilancio. Ieri mattina, lunedì 26 luglio, la seconda commissione è stata convocata per due proposte di delibera consiliare su assestamenti e debiti fuori bilancio. Proposte approvate per il rotto della cuffia, con 3 voti favorevoli della maggioranza, 2 contrari, e con 4 astensioni dei consiglieri: Luigi Buzzi e Gianluca Grancini (Fratelli d’Italia, maggioranza), Sergio Insogna (Fondazione, maggioranza) e Patrizia Notaristefano (Viterbo 2020, opposizione). Votazione che ha fatto sbottare il capogruppo del Pd Alvaro Ricci: “Dalla minoranza è arrivato il sostegno a una giunta spaccata come non mai, con Fratelli d’Italia e Fondazione che non votano a favore e con il leghista Galati che decide di non votare: il voto sugli assestamenti di bilancio è un voto politico, e se Frontini avesse votato contro, la maggioranza sarebbe andata sotto in commissione”. Ma da Fratelli d’Italia minimizzano: “La nostra astensione è nata solo da una motivazione tecnica da approfondire in consiglio - dice il capogruppo FdI, Luigi Buzzi -. E poi non siamo stati solo noi ad astenerci, segno che ci sono da chiarire alcuni aspetti sulla delibera. Tutto qua”.

Bilancio del Comune: scontro sull'avanzo di 4 milioni

Anche da Viterbo 2020 gettano acqua sul fuoco: “C’è stata un’incomprensione per la quale mi scuso - dichiara Patrizia Notaristefano -. Volevamo astenerci sui debiti fuori bilancio, perché c’è gente che aspetta dal 2019 di poter ricevere dei soldi dovuti da sentenze passate in giudicato, non di certo sull’assestamento di bilancio, sul quale il nostro giudizio è totalmente negativo e il nostro voto sarà contrario in consiglio. La spaccatura in maggioranza resta ed è evidente a prescindere dalla nostra astensione: la delibera sarebbe comunque venuta in consiglio. Ovviamente chiarirò la posizione in Consiglio domattina (oggi, ndr) prima della discussione del punto, spiegando l'accaduto”.

x 1 / 4

Prima della votazione, è stato l’assessore al bilancio, il leghista Alessandro Alessandrini, a spiegare alcune questioni: “Abbiamo proposto di utilizzare 3,3 milioni di avanzo di amministrazione: l’utilizzo degli avanzi è stato fatto per mantenere gli equilibri di bilancio”. Infatti, la proposta di deliberazione numero 35 del 22 luglio scorso propone “di apportare al bilancio di previsione 2021-23 alcune variazioni di cassa (entrate incassate e uscite pagate): entrate di cassa in aumento per 2,2 milioni e in riduzione per 1,6 milioni, uscita di cassa in aumento per 4,12 milioni e in riduzione per circa 737 mila euro”. A fronte di questi dati, è stato proposto di usare parte dell’avanzo di amministrazione del 2020: 3,3 milioni in totale, divisi in 1,45 milioni di avanzo disponibile, 702 mila euro di avanzo destinato a investimenti, 1,1 milioni di avanzo vincolato e 52 mila euro di avanzo accantonato.

Ubertini e Alessandrini si scontrano sui soldi in arrivo dal governo. Il retroscena

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.