Viterbo, acqua all'arsenico. Fare Verde: “Dispersioni nelle fognature"

Le fonti ad “arsenico zero” nella Tuscia esistono. Andrebbero solo ricercate, cominciando magari da Tarquinia. A pochi giorni dell’approvazione in Regione di un ordine del giorno presentato dal consigliere Enrico Panunzi, che prevede interventi e investimenti per la miscelazione delle acque in modo da diluire la presenza del veleno nelle acque viterbesi, e all’indomani della partenza, sempre in Regione, del tavolo tecnico sugli enormi problemi dell’Ato debole di Viterbo, l’associazione Fare Verde invita tutti ad andare oltre alla soluzione solo apparentemente più facile, quella individuata nell’acquedotto del Peschiera (di proprietà di Acea), guardando in casa, cioè al territorio della Tuscia, dove le sorgenti pulite, a suo dire, non mancano.

“Come associazione ambientalista Fare Verde - dichiara il presidente regionale Silvano Olmi - esprimiamo apprezzamento per l’approvazione dell’ordine del giorno proposto dal consigliere regionale Enrico Panunzi, che impegna il presidente Nicola Zingaretti, la giunta e l’assessore competente a mettere in atto una ridefinizione degli ambiti territoriali ottimali, così come previsto dalla legge regionale 5 del 2014, e a programmare interventi e investimenti per la miscelazione delle acque al fine di eliminare l’esorbitante costo della dearsenificazione”. Fare Verde torna però a denunciare la mancata ricerca di nuove fonti d’acqua prive di arsenico sul territorio della Tuscia e chiede per questo l’istituzione di un tavolo di confronto tra enti locali, Talete e associazioni.

“Se la Regione Lazio vuole veramente investire nelle risorse idriche - continua Olmi - oltre alla miscelazione delle acque, deve ricercare nuove fonti prive di arsenico nel nostro territorio". Eclatante, a detta del presidente di Fare Verde, è quanto accade a Tarquinia, in località Orti di Bruschi - Madonna dell’Olivo, dove ogni giorno centinaia di litri d’acqua sgorgano dal terreno e finiscono direttamente nelle fognature. “Altre fonti d’acqua priva di arsenico andrebbero ricercate, sempre nel territorio tarquiniese, nelle località Orsetto, Gabelletta e Fontana Nova. Infine - prosegue Olmi - occorre un tavolo di confronto tra enti locali, società Talete e associazioni, per affrontare i problemi del servizio idrico, come la sostituzione delle condutture degli acquedotti, che perdono il 40% dell’acqua lungo il percorso, il completamento dei lavori al depuratore del lago di Bolsena e la realizzazione per tutti i comuni della Tuscia di impianti idonei al trattamento delle acque reflue”.

