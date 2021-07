Viterbo Covid, il bollettino del 25 luglio: 23 nuovi casi, un guarito

25 luglio 2021 a

Continuano ad aumentare i positivi nella Tuscia. Sono 23 i casi accertati di positività al Covid-19. Gli ultimi referti di positività sono collegati a tamponi eseguiti su cittadini residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 5 a Montalto di Castro, 2 a Capranica, 2 a Carbognano, 2 a Civita Castellana, 2 a Tuscania, 1 a Bassano Romano, 1 a Capodimonte, 1 a Fabrica di Roma, 1 a Marta, 1 a Nepi, 1 a Oriolo Romano, 1 a Ronciglione, 1 a Soriano nel Cimino, 1 a Viterbo, 1 a Vitorchiano. Dei casi odierni: 17 presentano un link epidemiologico con casi precedentemente accertati e già isolati, 6 sono collegati a persone che hanno dichiarato di essere sintomatiche al drive in. 22 cittadini stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio, 1 è attualmente ricoverato presso una struttura sanitaria Covid extra Asl.

In totale, alle ore 11 di questa mattina, i casi di positività al Covid-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 15740. Oggi è stata comunicata ai soggetti istituzionalmente competenti la fine del periodo di isolamento o la negativizzazione dal Covid-19 di 1 paziente residente nel comune di Sutri. Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus, 2 sono attualmente ricoverate presso una struttura Covid extra Asl, 197 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 15087 il numero delle persone negativizzate, 454 sono le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza Covid, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 179168 tamponi, 353 nelle ultime 24 ore. Ad oggi i cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario sono 21450.

Sono 64.933.226 le dosi totali di vaccini contro il covid somministrate in Italia dall’inizio della campagna di immunizzazione, dati aggiornati a stamani. Il totale delle persone che in Italia ha completato il ciclo vaccinale è di 29.820.190 pari al 55,21% della popolazione over 12.

