Viterbo, pale eoliche mettono a rischio riconoscimento Unesco di Civita di Bagnoregio. Ricorso al Tar del Comune

Alessandro Quami 25 luglio 2021 a

a

a

Il Comune di Bagnoregio fa ricorso al Tar contro il permesso della Provincia a costruire una pala eolica da parte di una società, e il presidente Pietro Nocchi si costituisce in giudizio contro il ricorso. Per la precisione il sindaco Luca Profili si è rivolto al Tar Lazio per annullare, previa sospensiva, la determina provinciale del 22 febbraio scorso, sull’autorizzazione unica a costruire un aerogeneratore in località Podere Rosignolo, a Bagnoregio. La Provincia, però, si è costituita in giudizio con decreto firmato da Nocchi il 19 luglio scorso. L’istanza cautelare sarà discussa dal Tar il 3 agosto prossimo.

Sgarbi contro le pale eoliche: "Distruggono il paesaggio" | Video

Il Comune ha impugnato anche tutti gli atti con cui si è arrivati al provvedimento, compresa la determina di chiusura della conferenza dei servizi del 3 novembre 2020. “Il territorio va tutelato – spiega Profili -. Serve una regolamentazione del settore: non è possibile che siano costruite pale a distanza ravvicinata, formando così una specie di parco eolico”.

Il ricorso al Tar è stato fatto contro un impianto con una potenza nominale di 0,975 mwp e un’altezza della pala di circa cento metri, per cui una società delle rinnovabili ha fatto domanda il 2 dicembre 2019. “È la prima pala autorizzata su Bagnoregio – prosegue il sindaco -. E c'è un’altra in fase di autorizzazione: valuteremo se presentare ricorso anche per questa seconda”.

Pale eoliche, arriva l'altolà della Regione

Sull’impianto di Podere Rosignano, per provare a ottenere la sospensiva il prima possibile e non attendere il 3 agosto, il Comune aveva presentato anche un’istanza cautelare con provvedimento monocratico, ma il Tar ha respinto la richiesta. In ogni caso Profili va avanti, convinto che la costruzione di pale eoliche pregiudichi le possibilità che Civita di Bagnoregio sia inserita tra i siti Unesco: “Non vogliamo che insediamenti produttivi danneggino il paesaggio. Ora, la cosa più importante è fare bene i ricorsi”. Il Comune di Bagnoregio ha un regolamento sulle energie rinnovabili da cui partire: “Il nostro regolamento è stringente – precisa Profili -, ma un atto comunale può poco contro normative regionali e nazionali. In ogni modo, faremo di tutto per portare avanti la nostra battaglia in difesa del territorio”. Al riguardo, pochi giorni fa l’assessora regionale alla Transizione ecologica, Roberta Lombardi, ha presentato un emendamento nel Collegato al bilancio in IV commissione del Consiglio regionale: “Sospese fino al 30 giugno 2022 le nuove autorizzazioni di impianti di produzione di energia eolica e le nuove installazioni di fotovoltaico posizionato a terra di grandi dimensioni”. Per la Lombardi “dobbiamo porre fine al conflitto tra sviluppo delle energie rinnovabili e tutela delle nostre produzioni agricole, da cui deriva buona parte delle eccellenze del Lazio”.

Ma le società energetiche la pensano diversamente: “Se fosse effettivamente approvato, l’emendamento della Lombardi costringerebbe gli operatori ad annullare o modificare in modo rilevante gli investimenti in corso e in sviluppo, con rilevanti impatti occupazionali ed economici”.

L'assessore Roberta Lombardi: "Stop a nuovi impianti rinnovabili su suoli agricoli"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.