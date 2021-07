Viterbo, arsenico nell'acqua e Talete. Entra in campo la Regione: istituito un tavolo

25 luglio 2021 a

In Regione un tavolo istituzionale sul problema arsenico e sulla gestione di Talete. Venerdì la prima riunione, presenti il vice presidente della giunta, Daniele Leodori, gli assessori alla transizione ecologica, Roberta Lombardi, ai lavori pubblici, Mauro Alessandri, e il consigliere Enrico Panunzi. L’obiettivo, visti gli alti costi di manutenzione di cui necessitano i dearsenificatori (circa 11 milioni l’anno), è di trovare una soluzione definitiva e, nota Leodori, “in tempi ragionevolmente brevi”. Questo può avvenire, secondo tutti i rappresentanti seduti al tavolo, solo attraverso “la captazione da nuove fonti prive di arsenico e la miscelazione delle acque”.

In merito ai gravi problemi finanziari di Talete, la Regione punta però anche il dito contro il mancato ingresso di alcuni Comuni nella società: “Esiste - sempre Leodori - una doppia responsabilità: quella della società di prendere in carico le reti idriche e quella dei Comuni di conferire alla società il servizio. L’aspetto più problematico dunque è rappresentato da questi Comuni che non hanno affidato la gestione a Talete e hanno ancora valori di arsenico alti, situazione che ha determinato una procedura di infrazione europea”.

“Quella dell’arsenico è una vera e propria emergenza sanitaria”, nota dal canto suo l’assessora Lombardi, che considera i costi di potabilizzazione “una spesa insostenibile e inaccettabile per le famiglie del Viterbese”, penalizzate “per il semplice fatto di vivere in una zona con concentrazione di arsenico e floruri oltre i limiti di legge”. La rappresentante del M5S si dice pertanto d’accordo sul progetto di miscelazione delle acque mediante l’approvvigionamento dal Peschiera per quanto riguarda la Bassa Tuscia e ciò, specifica, “avverrà grazie ai fondi del Pnrr”.

Sembra dunque emergere in questa fase una convergenza tra tutte le forze politiche in Regione, anche se al momento, alla luce delle vicissitudini gestionali di Talete, resta poco chiara la strategia di fondo che la maggioranza alla Pisana intende tenere rispetto all’eventuale cessione delle quote ai privati, laddove proprio la Lombardi, contrariamente all’atteggiamento fin qui tenuto dal Pd, torna a parlare della necessità di rispettare la legge 5/2014: “Questo tavolo istituzionale - puntualizza l’assessora - è il punto di arrivo di una serie di proposte avviate per la prima volta dall’assessorato alla transizione ecologica e integrate anche grazie agli input raccolti durante gli incontri con i Comitati dell’acqua pubblica volti all’attuazione della legge regionale 5 del 2014 su ‘Tutela, governo e gestione pubblica delle acque’ per la ridefinizione degli Ambiti territoriali ottimali e dei bacini idrici”. Se sono rose fioriranno.

