Viterbo, ragazzine ubriache al Sacrario. L'assessore Mancini: "Ancora più controlli"

L’ennesimo episodio di degrado avvenuto al centro storico non ha lasciato indifferenti la cittadinanza e le istituzioni. Le immagini delle due ragazzine che, all’ora di pranzo, sono collassate dopo essersi ubriacate riportano alla luce un problema ben lontano dall’essere risolto. La foto ha fatto il giro dei social, provocando sdegno nella stragrande maggioranza dei viterbesi e non solo. L’assessore Alessia Mancini, ad esempio, ieri è stata avvisata in tempo reale della situazione: “Sono rimasta abbastanza scossa, soprattutto quando mi hanno detto che si trattava di due giovani. Anche l’alcol, se diventa oggetto di abuso, può creare danni identici alla droga”.

Tuttavia, l’assessore si sente di rincuorare la città: “Comprendo lo sdegno ma voglio dire ai viterbesi di stare tranquilli, abbiamo fatto e continueremo a fare controlli a spron battuto”. La Mancini poi si addentra nelle varie dinamiche che portano a questo genere di situazioni: “Abbiamo imposto i controlli alle stesse attività, che sono obbligate ad avere la loro security. Spesso ci raccontano di situazioni particolari, soprattutto tra i minori, a cui le attività ci risulta dai controlli che non vendano alcolici. In molti arrivano nelle piazze già alticci o completamente ubriachi. Questo degrado è riconducibile ad un problema sociale reale che noi, prima del Covid, stavamo affrontando concretamente nelle scuole”.

Infine, l’assessore lancia un appello ai ragazzi: “Capisco la voglia di divertirsi, ma non si puó arrivare al coma etilico. Le scene di due giorni fa sono raccapriccianti, quelle ragazze tra dieci anni si renderanno conto degli effetti di questa bravata. Mi auguro che tramite la sensibilizzazione questo problema venga quantomeno alleviato”. Per la Questura, invece, il Comune ha già fatto quanto possibile: “Gli strumenti giuridici utilizzati sono necessari. Al centro non ci sono fronde di delinquenti, conosciamo bene chi crea problemi”.

