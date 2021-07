Viterbo, Masse di San Sisto. La Regione al Comune. "Demolire le opere abusive"

Massimiliano Conti 25 luglio 2021 a

Palazzo dei Priori deve far rispettare le sue ordinanze e i manufatti – bagni, biglietteria, chioschi e quant’altro – alle Masse di San Sisto devono essere demolite. Lo scrive l’ispettorato di vigilanza e controllo urbanistico della Regione Lazio in una lettera di sollecito inviata nei giorni scorsi all’amministrazione comunale. L’ordinanza in questione risale addirittura al 2006, quando le Masse di San Sisto, le più frequentate terme libere viterbesi fino a gennaio 2020 (quando il pozzo che le alimenta è stato chiuso per disposizione del giudice Federico Bonato), erano ancora vive e vegete, mentre la guerra per l’acqua tra i Balletti, proprietari dei terreni su cui sorgono le pozze con la loro Antiche Terme Romane srl, e i Belli, titolari della Freetime, era già in atto da un pezzo.

Partiti i lavori per la chiusura delle Masse

“La Regione ha inviato una sollecitazione che gli uffici stanno ora valutando. Non ne sono sicuro, ma qualche manufatto potrebbe essere già stato demolito”, spiega il vicesindaco e l’assessore all’urbanistica, facendo intendere che il Comune ha poca voglia di inserirsi in una contesa tutta privata tra famiglie di imprenditori viterbesi. In realtà, le ordinanze emanate dal Comune negli anni sono tre: la prima è quella del 2006, citata nel sollecito della Regione, poi ce n’è un’altra del 2010 e infine una del 2019. Tutte intimavano alla Antiche Terme Romane di demolire i manufatti realizzati abusivamente a supporto dell’attività termale. La lettera suona evidentemente come una tirata d’orecchi all’amministrazione, che da 15 anni a questa parte non è stata in grado di far rispettare le proprie ordinanze, ma sullo sfondo si scorge appunto l’eterna guerra tra i Balletti e i Belli. Questi ultimi, ricordiamo, con la loro Freetime sono i titolari della concessione mineraria da 15 litri al secondo, forti della quale hanno chiesto e alla fine ottenuto – dopo un’estenuante battaglia giudiziaria – la chiusura delle Masse di San Sisto, che a quella fonte attingevano. Quei 15 litri avrebbero dovuto alimentare il grande polo termale nella vicina località Paliano di cui si parla dalla fine degli anni Novanta. Senonché il progetto da 80 mila metri cubi e 400 posti di lavoro approvato dal consiglio comunale nel 2016 dopo un lungo iter burocratico-amministrativo, è sfumato a causa del vincolo imposto due anni fa dalla Soprintendenza su 1600 ettari di territorio viterbese, dalle Masse al Bullicame.

Terme Paliano, ritirato il piano. Addio a 400 posti di lavoro

La Freetime ha ritirato il piano particolareggiato e ora si accontenterà di costruire un più modesto parco termale intorno alle 5 piscine già realizzate. I Balletti, proprio per il venir meno del progetto termale originario, ritengono che a questo punto la concessione da 15 litri d’acqua alla Freetime non abbia più ragione d’essere, e continuano quindi la loro battaglia legale. Ma i funzionari dell'area georisorse della Regione Lazio la pensano diversamente perché a febbraio hanno riconfermato i 15 litri alla Freetime: “Non sono i Balletti che decidono a chi va l’acqua – aveva dichiarato Fabio Belli al Corriere qualche settimana fa -. Sono vent'anni che sognano che la nostra acqua venga data a loro, continuassero pure a sognare”.

Parco Termale, avanza il progetto a Paliano: nascerà un parco termale

