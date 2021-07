Viterbo, Pinocchio rivive a Farnese. Opere di street art nelle strade dove fu girato il film di Comencini

Annamaria Socciarelli 24 luglio 2021 a

Prenderà via lunedì 26 luglio, per proseguire fino al 7 agosto, il progetto “Vivere nelle favole”. L’evento, realizzato con il patrocinio del Comune di Farnese e della Regione Lazio, nasce da un’idea dell’associazione Archi-VA con lo scopo di valorizzare e rigenerare le case della “via di Pinocchio” a Farnese (il Borgo di San Pietro in Vincoli), il luogo cioè che fu, esattamente cinquant’anni fa, il primo set per il film “Le Avventure di Pinocchio” di Luigi Comencini. Le porte di metallo, subentrate tra gli anni ’80 e ’90 alle vecchie porte di legno affacciate sulla via, saranno colorate con scene liberamente ispirate al film da artisti locali e internazionali, per sensibilizzare e attivare la comunità a ricreare interesse e mobilità attorno a un luogo che da dimenticato può divenire patrimonio della cultura cinematografica italiana. L’associazione Archi-VA nasce da un gruppo consolidato di esperti in salvaguardia delle memorie storiche, con la grande passione di ridefinire e conservare le conoscenze da non perdere. Sulle pitture ultimate verrà applicato uno strato di biossido di titanio, un materiale biocompatibile in grado di distruggere le polveri sottili e garantire stabilità e difendere i lavori dalla corrosione, dalla luce, dalla temperatura e dall’umidità.

Molti gli artisti che prenderanno parte all’iniziativa, fra questi anche il cubano Leonardo Salgado, artista contemporaneo, che con la sua partecipazione impreziosisce e avvalora il progetto, esponendo un’ulteriore opera, ovvero un ritratto di Nino Manfredi nei panni di Geppetto realizzato con la pellicola 16mm del film. Infine, grazie alla collaborazione dell’assessorato alla cultura del Comune di Caltanissetta, gli artisti delle migliori tre porte, giudicati e premiati in pubblico il 7 agosto a Farnese, parteciperanno al successivo progetto “Quartiere degli artisti” in programma per settembre in Sicilia.

L’iniziativa, senza scopo di lucro, vuole mettere sempre più in evidenza la creatività, la generosità e il lavoro che volontariamente i circa venti artisti partecipanti eseguiranno per sostenere Archi-VA nella rigenerazione, attraverso la creazione di un’arte spontanea e allo stesso tempo comunicativa, di questo e di altri luoghi in cui fu ambientato il film di Comencini, che anche nella prossima estate si coloreranno, come tutta la cittadina Farnese, di arte, musica e teatro.

