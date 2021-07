Viterbo, furti. Ladri prendono di mira il centro commerciale Top 16 di Tarquinia. Svaligiati due negozi

Anna Maria Vinci 24 luglio 2021 a

a

a

Doppio furto nel centro commerciale Top 16 di Tarquinia. Presi di mira due negozi: Inout e una lavanderia. Brutta sorpresa stamani per Daniele e Sara proprietari di un noto negozio denominato InOut all’interno del centro commerciale. “Hanno portato via il cassetto della cassa all’interno del quale c’erano circa 600 euro e un intero stand di abbigliamento Armani, circa 2.000 euro di vestiario – dice Daniele –, è una vergogna colpire chi lavora, tanto più in questo periodo”.

Aumentano i furti nelle case. In sei mesi 410 truffe online

I malfattori sono entrati nella nottata di ieri, venerdì 23 luglio, verso le 3.32 e hanno forzato la porta del negozio con un piede di porco. Il negozio è dotato di allarme e telecamere quindi sarà probabilmente facile individuare gli artefici del furto. “Stanotte verso le 3.32 è suonato un primo allarme – racconta Daniele -, sono corso al negozio passando per la porta retrostante ho dato un’occhiata e non mi è sembrato ci fossero problemi. Ho quindi riattivato l’allarme e sono andato via; stamani ci siamo accorti del furto. Purtroppo non siamo i soli qui ad aver subito i furti: la lavanderia ha subito ingenti danni, hanno spaccato tutto. Un paio di settimane fa è toccato al tabaccaio”.

Capolinea Cotral al Riello devastato da bande di baby vandali

Come entrano? Forse rimangono dentro al centro commerciale, visto che il supermercato è aperto anche di sera come del resto la pizzeria. Bisogna assolutamente mettere un vigile e l’allarme con video sorveglianza.

Furti nelle abitazioni, i cittadini di Sipicciano si organizzano con le ronde

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.