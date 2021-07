Mare, bagnini nelle spiagge libere alle Saline di Tarquinia. Arrivano le torrette

A. M. V. 23 luglio 2021 a

Tarquinia, partito anche alle Saline il servizio di salvamento in spiaggia con torrette e bagnini, pronti a rendere sicuri i bagnanti che scelgono la spiaggia libera e il mare straordinariamente limpido del luogo. Anche la ristrutturazione e la messa in sicurezza del ponticello di accesso alla strada che porta all’antico borgo è ormai in dirittura d’arrivo.

Il Comune ha quindi attivato il servizio anche nella spiaggia limitrofa all’oasi naturalistica. Soddisfatti i tanti tarquiniesi che reputano il tratto di mare prospiciente le Saline, veramente eccezionale per la qualità delle sue acque. Ultimamente, Legambiente nel suo rapporto relativo alle erosioni sui litorali laziali ha monitorato proprio la situazione di questa spiaggia, per la quale però la Regione Lazio ha ottemperato con un provvedimento di somma urgenza atto a tamponare il pericolo dell’invasione delle acque marine all’interno delle vasche. Comunque, adesso bagnanti sono più sicuri anche in questo tratto di mare. Anche il ponticello di accesso alla strada che porta al borgo sarà riaperto alla viabilità, chiaramente soltanto per chi ha i permessi o comunque per mezzi non elettrici.



I lavori pubblici in estate non si fermano. Iniziati infatti quelli che riguardano i muri di contenimento e la tinteggiatura del padiglione Bonelli alla scuola primaria. A questo proposito l’assessore Benedetti illustra: “Molti i lavori in corso d’opera, come quelli per l’area fitness al Lido, una zona dedicata anche ai diversamente abili. Anche per la strada Grottelle di Sant’Agostino è cominciata l’opera di asfaltatura”. Sempre al Lido: “Abbiamo previsto la piantumazione di altri 30 alberi al parco delle giostre e nuovi 8 pali di illuminazione per il parcheggio adiacente – continua l’assessore Benedetti –. Per viale Andrea Doria è in programma il rifacimento del marciapiedi, malridotto a causa delle radici dei pini; il progetto è quasi pronto. Lavori previsti anche per l’area ex cinema al mare”.

Anche in città si stanno svolgendo alcune opere pubbliche: “Stiamo ultimando i lavori al muro di contenimento delle scuole elementari e la tinteggiatura del padiglione Bonelli – precisa l’amministratore comunale –. Come si può notare noi siamo un’Amministrazione del fare , attenta alle esigenze e alla sicurezza dei propri cittadini e dei turisti, attenta a tutto il territorio. Molti altri i lavori sono in cantiere e ne daremo notizia nei prossimi giorni”. Infine, bisogna sottolineare che il mercato al Lido è stato abbellito dalla piantumazione di nuovi alberi, aggiunti anche al viale dove sono ubicate le giostre: un intervento che migliora l’arredo urbano.

