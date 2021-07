Viterbo, caporalato nei campi. L'Usb: "Stipendi da 170 euro, pagamenti in nero". Tavolo in Prefettura

23 luglio 2021 a

Si è svolto in prefettura il tavolo convocato per discutere le condizioni dei braccianti agricoli nel Viterbese, sollecitato dalla Usb. Erano presenti i rappresentanti delle forze dell’ordine, i sindacati, esponenti degli enti bilaterali e di Confagricoltura. La rappresentante della Usb Elisa Bianchini ha sottoposto all’attenzione dei presenti alcune buste paga. “Visto che i braccianti sono pagati a giornata - ha detto - queste buste paga sono in regola. Salvo che si tratta di tre giornate di lavoro in un mese, per un totale di 170 euro. Difficile, a causa della carenza di controlli, affermare che i braccianti percepiscono in nero il resto del compenso. Difficile ma probabile”.

Al tavolo sono state portate due richieste: l’attivazione in prefettura di uno sportello dedicato a questo fenomeno e la richiesta di stop del lavoro nei campi nelle ore più calde. Sul primo punto il prefetto si è detto disponibile, sul secondo ha evidenziato come, in tema di orari, le decisioni non possano essere prese in ambito locale, pur assicurando l’impegno in tal senso. “E’ stato un incontro positivo - ha commentato al termine Elisa Bianchini -. Le forze dell’ordine hanno invitato il sindacato a segnalare eventuali abusi e assicurato controlli a tappeto. Nella Tuscia c’è un 30% circa di lavoro nero, certo, però, non si può parlare di fenomeni di schiavismo come avviene in alcune aree del sud del Paese. Sui contratti - evidenzia ancora Bianchini - i rappresentanti delle parti datoriali hanno sottolineato come il fenomeno delle irregolarità sia minime e che spesso siano proprio i dipendenti, per non perdere aiuti statali, a chiedere di essere pagati in nero. Un’affermazione che non mi convince, visto che si tratta di stagionali e soprattutto di extracomunitari, i quali devono certificare la presenza in Italia da almeno dieci anni per accedere agli aiuti statali”.

Negli ultimi anni, gli albanesi e i romeni sono stati sostituiti da braccianti africani, che da soli provvedono al trasporto e all’alloggio, “quando invece - evidenzia Bianchini - sono i datori di lavoro a dover provvedere. Questo non succede, ma nella Tuscia è solo il minore dei mali”.

