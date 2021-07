Viterbo, Santa Rosa. La proposta di Ascenzi: "Trasporto senza persone trasmesso in streaming"

22 luglio 2021 a

La notizia che anche quest’anno, per la seconda volta consecutiva, non si potrà svolgere, sempre a causa della pandemia, il Trasporto della Macchina di Santa Rosa, provoca un enorme dispiacere non solo ai cittadini, ma anche a chi l’ha ideata, ovvero l’architetto Raffaele Ascenzi. Che ha pubblicato un post in cui avanza una proposta molto interessante.

“Desidero premettere che ogni decisione finale mi troverà comunque favorevole, dal momento che la gestione di un simile evento sarà sicuramente frutto di studio e valutazioni di tutte le componenti che lavorano per la sicurezza e per il bene pubblico” premette Ascenzi, che dopo una dettagliata premessa storica, scrive: “Sono almeno quattro secoli che, nonostante difficoltà di varia natura, i viterbesi con grande devozione, trasportano Macchine sempre più alte e pesanti per onorare la loro giovane Rosa. Ecco cosa ho sognato una notte di quest’estate: un trasporto che tutta la città potrebbe custodire per sempre nel cuore come unico e irripetibile gesto di amore”.

“Un percorso buio e privo di persone - illustra Ascenzi - ma colmo di significati e messaggi di speranza. Io vedo il coinvolgimento della Chiesa in questo progetto che dovrebbe organizzare il trasporto del corpo della Santa in processione silenziosa e precedere di pochi metri l’incedere della Macchina di Santa Rosa per le vie del tradizionale percorso. Nella mia folle immaginazione, farei partire la solenne processione senza persone, con le ultime luci del sole per terminare nel buio più assoluto e avvolgente davanti alla basilica della nostra Santa. il tutto ripreso e trasmesso in diretta televisiva”. “Dobbiamo trasformare il dramma che stiamo vivendo - conclude - in un’occasione per far conoscere al mondo il nostro messaggio”.

