Viterbo Covid, il bollettino del 22 luglio. Sono 23 i nuovi casi e un guarito

Sono 23 i nuovi casi di positività al Covid-19 e un guarito nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino sull'emergenza coronavirus di giovedì 22 luglio. Gli ultimi referti di positività sono collegati a tamponi eseguiti su cittadini residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 13 a Viterbo, 2 a Canino, 2 a Oriolo Romano, 1 a Bassano Romano, 1 a Civita Castellana, 1 a Monterosi, 1 a Ronciglione, 1 a Vallerano, 1 a Villa San Giovanni in Tuscia. Dei casi odierni: 19 presentano un link epidemiologico con casi precedentemente accertati e già isolati, 4 sono collegati a persone che hanno dichiarato di essere sintomatiche al drive in. Tutti stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.

Mio figlio sedicenne, positivo bloccato a Malta dall'8 luglio”. L'appello di una mamma

In totale, alle ore 11 di questa mattina, i casi di positività al Covid-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 15644. Oggi è stata comunicata ai soggetti istituzionalmente competenti la fine del periodo di isolamento o la negativizzazione dal Covid-19 di 1 paziente residente nel comune di Vitorchiano.

Salta il Trasporto della Macchina. L'annuncio del sindaco

Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus, 1 è attualmente ricoverata presso una struttura Covid extra Asl, 104 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 15085 il numero delle persone negativizzate, 454 sono le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza Covid, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 178428 tamponi, 327 nelle ultime 24 ore. Ad oggi i cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario sono 21448. Sono 63.284.802 i vaccini anti- Covid somministrati nel nostro Paese, il 92,4 per cento delle dosi finora consegnate, pari a 68.505.787 (47.428.220 Pfizer/BioNTech, 11.858.360 Vaxzevria di AstraZeneca, 6.954.569 di Moderna e 2.264.638 di Johnson & Johnson), mentre ammonta a 28.533.541 (il 52,83 per cento della popolazione over 12) il totale delle persone vaccinate cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino. Lo riporta il bollettino elaborato da Presidenza del Consiglio dei ministri, ministero della Salute e struttura del commissario straordinario al Covid-19, aggiornato alle 06:09 di oggi. Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, in testa in termini di dosi somministrate c’è la Lombardia con 11.261.499 (95,5 per cento delle dosi ricevute), seguita da Lazio con 6.414.612 (93,4 per cento) e Campania con 6.146.060 (91,5 per cento).

Corsa al vaccino per le vacanze. Tutti in fila alla Grotticella

