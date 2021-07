Viterbo, mortadella alle nocciole. Scontro tra chef Danilo Ciavattini e la ditta Coccia

A. N. 22 luglio 2021 a

Lo chef stellato viterbese Danilo Ciavattini e l’azienda agricola specializzata in carni Fratelli Stefanoni hanno lavorato per un anno sull’idea di un nuovo salume che esaltasse in modo originale le peculiarità del Viterbese, e qualche giorno fa dalla collaborazione è nata la mortadella alle nocciole della Tuscia. Il prodotto è stato presentato in anteprima nel corso di due cene a Identità Golose Milano, hub internazionale della gastronomia. Ne dà notizia la rubrica Food news del sito di informazione Etrurianews, dove però all’improvviso si è scatenata una guerra tra salumieri; o meglio, un attacco molto duro a questa iniziativa da parte di un’altra importante ditta viterbese del settore.

La nuova mortadella alle nocciole della Tuscia, fotografata in più pose all’hub milanese: intera, all’affettatrice, a fette, adagiata nelle braccia dei suoi creatori, è stata stroncata nei commenti all’articolo da Simonetta Coccia, dirigente dell’azienda Coccia Sesto. “Sono una maestra assaggiatrice Onas (Organizzazione nazionale assaggiatori salumi, ndr.) da diversi anni, partecipo ai panel costantemente e questo prodotto sarebbe stato bocciato, perché fallato” ha scritto Simonetta Coccia in calce all’articolo; proseguendo così: “I salumi hanno una storia e una tecnologia avanzata che va di pari passo e qui siamo rimasti veramente indietro. Non è che il chilometro zero salva tutto, perché non è questa la strada, bisogna documentarsi, studiare e migliorarsi. Quando si fanno queste iniziative, va pensato al ritorno d’immagine del territorio, e qui spero che se lo dimentichino presto...”.

Parole pesanti, stigmatizzate nella rubrica soprattutto in relazione al fatto che tale giudizio sia stato espresso soltanto sulla scorta di immagini fotografiche, visto che la mortadella alle nocciole è stata fatta assaggiare finora soltanto a chi era a tavola a Identità Golose nelle due serate di mercoledì e giovedì della scorsa settimana. Qui il prodotto è piaciuto molto, tanto che il magazine online dell’hub gastronomico ha scritto “sorprendente e seducente si è rivelato l'accostamento tra una mortadella fatta senza alcun additivo, nella maniera più naturale possibile (come racconta anche il suo colore, ben diverso da quel rosa intenso che spesso caratterizza mortadelle prodotte con altri approcci), e la nocciola, usata come si farebbe con i più classici e diffusi pistacchi”. Danilo Ciavattini d’altronde l’ha presentata come “nata soprattutto dall'amore che sia io che Mauro (Stefanoni, ndr.) abbiamo per il nostro territorio. Per questo prodotto in particolare sono partito dall'idea che la nocciola è un ingrediente perfetto per accostarsi alle carni”. E Mauro Stefanoni ha sottolineato come rispetti “standard di qualità superiore, rigorosamente senza additivi e nella maniera più naturale possibile”.

