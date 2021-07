Viterbo, incendio a Civita Castellana. Fiamme minacciano palazzi vicino alla Bretella

20 luglio 2021 a

a

a

Un vasto incendio sta tenendo impegnate dal primo pomeriggio di martedì 20 luglio diverse squadre di vigili del fuoco e volontari della protezione civile a Civita Castellana. Le fiamme hanno aggredito una vasta area di sterpaglie ai margini della stradale statale 311 che collega l'area industriale di Sassacci alla Nepesina, la bretella che oltrepassa il centro abitato. Il fuoco ha interessato una vasta area di 20 ettari e minaccia il centro abitato nella zona di San Giovanni, conosciuta anche come zona Pegaso, dove ci sono diversi palazzi.

Incendi, Appello del comandante dei vigili del fuoco: "Trenta uomini pronti per le emergenze, ma i comuni devono tagliare l'erba"



Il fuoco ha interessato entrambi i lati della strada arrivando a lambire la zona residenziale e commerciale di Civita Castellana. le fiamme hanno danneggiato alcuni fabbricati agricoli adibiti a rimesse ma per adesso le fiamme sono tenute a distanza dalle abitazioni anche se continua l'emergenza. Sono state attivate 12 unità dei vigili del fuoco che si sono alternate per tutto il pomeriggio sul posto. I vigili del fuoco sono intervenuti con un mezzo boschivo, due fuoristrada, un mezzo pesante e una vettura. La Protezione civile è presente con 5 moduli, ossia 5 squadre del territorio con 18 volontari.

Cade nel dirupo per cercare di spegnere l'incendio. Salvato dai vigili del fuoco

Per cercare di contenere le fiamme sul lato sud, quello vicino ai palazzi è stato utilizzato anche un elicottero della flotta regionale che ha effettuato dieci lanci.

La strada è stata bloccata al traffico in entrambe le direzioni per diverso tempo. Insieme ai vigili del fuoco sul posto anche i carabinieri e la polizia locale.

x 1 / 5

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.