Viterbo Covid, il bollettino del 20 luglio: 12 nuovi casi e 2 guariti. C'è anche un ricovero

Dodici casi nelle ultime 24 ore e 2 guariti. Sono i numeri che emergono dal bollettino sull'emergenza coronavirus della Asl di Viterbo del 20 luglio. Gli ultimi referti di positività sono collegati a tamponi eseguiti su cittadini residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 5 a Viterbo, 2 a Oriolo Romano, 2 a Tarquinia, 1 a Civita Castellana, 1 a Marta, 1 a Vignanello. Dei casi odierni: 8 presentano un link epidemiologico con casi precedentemente accertati e già isolati, 4 sono collegati a persone che hanno dichiarato di essere sintomatiche al drive in. Stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio 11 persone, 1 è attualmente ricoverata presso una struttura Covid extra Asl.

Il Team prosegue, anche in queste ore, a mettere in campo tutte le misure di prevenzione e di protezione, al fine di contenere la diffusione del virus, irrobustendo la catena dei contatti stretti, con la preziosa collaborazione delle Amministrazioni comunali. In totale, alle ore 11 di questa mattina, i casi di positività al Covid-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 15601. Sono guariti 2 pazienti residenti nel comune di Castiglione in Teverina.

Al momento, delle persone refertate positive al coronavirus, 1 è attualmente ricoverata presso una struttura Covid extra Asl, 62 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 15084 il numero delle persone negativizzate, 454 sono le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza Covid, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 177799 tamponi, 285 nelle ultime 24 ore. Ad oggi i cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario sono 21447.

