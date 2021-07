Viterbo, morte Sestina Arcuri. E' il giorno del verdetto per il fidanzato accusato Andrea Landolfi di omicidio

Valeria Terranova 19 luglio 2021 a

a

a

Oggi lunedì 19 luglio è il giorno della sentenza per Andrea Landolfi, 32enne, ex pugile e operatore socio sanitario, accusato di aver gettato dalle scale interne dell’appartamento della nonna, la fidanzata 26enne Maria Sestina Arcuri, la notte tra il 3 e il 4 febbraio del 2019 a Ronciglione. Il 14 giugno la pubblica accusa e il legale delle parti civili in sede di discussione hanno puntato a evidenziare il contesto familiare e le peculiarità caratteriali dell’imputato, esaminando la personalità del 32enne, accusato di omicidio volontario, e che il giovane fosse stato protetto dalla propria famiglia e che non ci sia alcun dubbio su come siano andati i fatti.

I difensori di Landolfi: "Sono caduti insieme dalle scale, è stato un incidente"

Argomentazioni ribaltate il giorno seguente dalla difesa dell’imputato, composta dagli avvocati Serena Gasperini e Daniele Fabrizi, i quali hanno ribattuto mettendo sul piatto le “forzature costanti” che hanno caratterizzato il procedimento e approfondendo i punti cruciali della vicenda evidenziando in particolare le criticità della tesi accusatoria. Al termine, la pubblica accusa ha concluso chiedendo che l’imputato venga condannato a 25 anni di carcere con le attenuanti generiche. Il difensore dei familiari della vittima, invece, l’avvocato Vincenzo Luccisano, ha avanzato un’istanza di condanna all’ergastolo. I toni tra le parti si sono inaspriti la scorsa settimana in occasione delle rispettive repliche. Da una parte il pubblico ministero Franco Pacifici ha ritenuto che la difesa abbia mistificato le prove, e il legale di parte civile ha riaffermato che il ragazzo e i suoi parenti abbiano sviato le indagini, dall’altra i legali del 32enne, hanno controbattuto con fermezza che “la difesa non ha mistificato nulla”. Dopo la replica del collega Fabrizi, il quale ha sottolineato che dal suo punto di vista, le dichiarazioni del figlioletto del 32enne, considerato teste chiave dell’accusa, abbia in realtà confermato il resoconto fornito dall’imputato e che le dichiarazioni della nonna Mirella Iezzi abbiano in realtà peggiorato la posizione del nipote e che quindi non abbia voluto coprirlo, all’avvocato Gasperini sono state concesse le repliche finali, destinate a concludersi questa mattina, come deciso dal presidente della Corte.

"Il pm non ha prove che Sestina sia stata lanciata di sotto”. La difesa di Landolfi smonta le accuse

“La difesa ha solo scoperto come la Procura ha svolto le indagini e le modalità con le quali sono state eseguite – ha dichiarato Gasperini-. Vi abbiamo mostrato come le cose siano state forzate e smontato pezzo per pezzo le prove della Procura e quando ci sono davvero, le prove vengono fuori naturalmente. Non era tra l’altro nostro compito proporle alla vostra attenzione. Abbiamo assistito a testimonianze imbarazzanti e intendo quelle dei consulenti della Procura. Entrando in camera di consiglio voi dovrete decidere sul ‘fine pena mai’, ovvero l’ergastolo. Non di 25 anni con le attenuanti. Il delitto c’è stato? Andrea ha o non ha ucciso Sestina? Queste sono le domande che dovrete porvi e alle quali dovrete rispondere.”.

Il pm denuncia: "La difesa di Landolfi ha cercato di mistificare le prove"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.