Viterbo, degrado a Pratogiardino. Laghetto ridotto a uno stagno melmoso

Il laghetto centrale ridotto a stagno di acqua e melma, i viali e i controviali appena ripristinati infestati di erbacce e uno stato d'incuria generale. Questa la fotografia che è possibile scattare di Pratogiardino, il parco principale del capoluogo. Il tutto nelle settimane in cui di più i viterbesi vivono l'area verde, per trovare ristoro dal caldo e passare qualche ora all'area aperta.

Era aprile quando l'amministrazione Arena parlava di “rivoluzione di concretezza” rispetto a Pratogiardino. “Questi lavori - aveva detto il sindaco - restituiscono al parco una dignità di cui è stato privato per lungo tempo e a breve assumeremo come Comune due giardinieri specializzati. Saranno presenti in maniera stabile a Pratogiardino, anche come deterrente a eventuali malintenzionati e così rafforzeremo anche vigilanza e sicurezza”. Sul tavolo uno stanziamento di 500 mila euro di investimenti in tre anni. Una vera e propria manna, soprattutto se raffrontata con la politica di interventi zero sul parco che ha contrassegnato l'amministrazione Michelini. A marzo circa 220 mila euro sono stati spesi in interventi straordinari. I canali di scolo e fognature esistenti sono stati completamente rinnovati. Un intervento prezioso che andrà a risolvere l'annoso problema degli allagamenti, in caso di piogge, su via della Palazzina. E' stato interrato un boiler da 21 mila litri per rafforzare il sistema di irrigazione. La giunta ha approvato nuovi lavori per realizzare i bagni pubblici e altri interventi di miglioramento. Questo sulla carta ma nella realtà la situazione del parco lascia molto a desiderare.

La cura del verde è praticamente inesistente. Basta guardare le siepi sotto la statua di Vittorio Emanuele per capire che nessuno se ne occupa più da tempo.

Le erbe infestanti sono ovunque e hanno mandato all'aria l'idea che ha armato il rifacimento dei viali e controviali. In diversi punti non è possibile proprio andare per via dell'erba alta e in altri l'accesso è impedito dalle tanto amate transenne. Il ponticello vicino alla seconda entrata è non percorribile. In compenso un consistente buco nella siepe di recinzione dello stagno permette a chiunque di farci un volo dentro. Dei due giardinieri che avrebbe dovuto assumere Palazzo dei Priori in pianta stabile proprio per dare decoro a Pratogiardino non c'è neanche l'ombra. Tutto rimasto fermo ed esistente soltanto negli annunci della politica.

