Viterbo, morta suor Piera Bianchi. Le consorelle ospedaliere di Villa Rosa in lutto

Grave lutto domenica 18 luglio per la comunità delle Suore Ospedaliere di Villa Rosa: alle 7.45 Suor Piera Bianchi (nella foto) è deceduta, all’età di 74 anni, mentre tutte le sorelle, intorno a lei, pregavano l’Ufficio delle Lodi. “Al canto del Benedictus ha emesso l’ultimo respiro”, si legge in una nota della casa di cura.

Suor Piera “è stata provata per lunghissimi anni dalla malattia che ha sopportato con coraggio e pace, testimoniando sempre la fede in quel Dio che un giorno l’ha chiamata perché vivesse solo per Lui”. Suor Piera ha formato alla Vita Religiosa numerose generazioni di giovani suore ospedaliere, oltre a ricoprire vari ruoli istituzionali nella congregazione con la grinta e il coraggio che l’ha sempre caratterizzata.

Negli ultimi anni, provata dalla malattia, si era ritirata nell’infermeria delle suore, dove “ha continuato a risplendere per la testimonianza di fede e con atteggiamenti di accoglienza verso tutti, personale assistente, consorelle, amici, e tutti coloro che per vari motivi, avevano contatto con lei e le sono stati vicini”. “La vogliamo ricordare così, nella certezza che continuerà dall’Alto a vegliare su tutti noi. Riposa in pace cara Suor Piera, in un abbraccio divino che ti sei meritata”, si legge infine nella nota diffusa dalla casa di cura Villa Rosa.

Lunedì 19 luglio la pagina Facebook della Casa di Cura Villa Rosa Viterbo trasmetterà in diretta i funerali a partire dalle 10.30.



