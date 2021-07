Risparmio Casa apre al posto del Mercatone Uno di Monterosi. A inizio agosto l'inaugurazione

Massimiliano Conti 18 luglio 2021 a

a

a

Dalle ceneri del Mercatone Uno rinasce Risparmio Casa. E' fissata per gli inizi di agosto – una data precisa ancora non c'è – l'apertura del nuovo megastore da 6 mila metri quadrati al km 40 della Cassia, nel comune di Monterosi, che prenderà il posto della vecchia insegna dell'arredamento, fallita negli anni scorsi. La gran parte dei circa 50 lavoratori del Mercatone , quelli che nel frattempo non si sono ricollocati, sarà riassorbita dalla nuova proprietà: 33 in tutto. “A questi si aggiungerà anche qualche nuovo innesto”, spiega il sindaco di Monterosi Sandro Giglietti, per il quale l'apertura del nuovo supermercato tutto dedicato ai casalinghi rappresenta una salutare boccata d'ossigeno per un territorio che dal punto di vista economico ha pagato un pesante tributo al Covid e ancora prima al fallimento della catena Mercatone Uno.

Mercatone Uno addio, dal 15 giugno serrande abbassate

“L'acquirente in questi casi – spiega Giglietti – è assoggettato alle regole fissate dal ministero, che prevedono appunto la riassunzione dei dipendenti del precedente marchio, attualmente in cassa integrazione. Risparmio Casa in cambio potrà usufruire per due anni di importanti sgravi fiscali”. Ma non è finita: nei prossimi mesi accanto al nuovo store riaprirà anche il supermercato: “Sono previsti almeno altri 25-30 posti di lavoro – è sempre il sindaco di Monterosi che parla -. Per il nostro piccolo comune si tratta di autentica linfa vitale”. Il marchio in questo caso non è ancora noto, ma pare che la società che ha acquistato i 1500 metri quadrati del vecchio supermercato Tuodì sia affiliata Conad.

Mercatone Uno, trenta lavoratori nel baratro

Risparmio Casa è una catena presente in tutta Italia con oltre 100 negozi. In provincia di Viterbo c'è già un megastore sulla Cassia Nord, dove si è trasferito il 1° luglio dalla vecchia sede di via Garbini. Quella di Risparmio Casa è una storia tutta italiana: inizia negli anni ’60 ad Albano laziale con il negozio di cartoleria e profumeria di Guido Battistelli. “Grazie all’attività di famiglia, i fratelli Fabio e Stefano Battistelli – si legge sul sito dell'azienda - maturano una solida esperienza nella vendita all’ingrosso ed ereditano da papà Guido l’attenzione al cliente nella vendita al dettaglio. Da questo esclusivo mix di competenze, nel 1987 nasce il primo negozio Risparmio Casa”.

Mercatone Uno, lavoratori ancora senza Tfr

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.