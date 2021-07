"Meno Beatles più Pooh", Roby Facchinetti e Red Canzian applaudono lo striscione per l'Italia campione d'Europa nato a Civita Castellana

15 luglio 2021 a

a

a

Dopo la vittoria della nazionale italiana la foto di alcuni giovani di Civita Castellana è diventata virale sul web. La foto, che li ritrae felici al bar Colonna dietro ad uno striscione con la scritta “- Beatles + Pooh”, è stata apprezzata e condivisa da Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian.

Facchinetti ha commentato: “Tutti gli inglesi erano convinti che la coppa fosse già loro prima ancora di giocare. Invece , purtroppo per loro, la prestigiosa coppa , vinta meritatamente, è arrivata in Italia”. Sul proprio profilo Fb Battaglia aggiunge: “Un grande abbraccio va a Giulia, Lorenzo, Andrea, Athos, Maila e Maria Vittoria di Civita Castellana per aver affrontato la finale del campionato europeo di calcio con il pensiero rivolto anche alla musica. Un modo simpatico e scherzoso, senza nulla togliere alla grande storia artistica di entrambi i gruppi”.

Un grande abbraccio va a Giulia, Lorenzo, Andrea, Athos, Maila e Maria Vittoria di Civita Castellana, in provincia di... Pubblicato da Dodi Battaglia su Lunedì 12 luglio 2021

Infine Red Canzian: “Con tutto il rispetto per i Beatles e il mio amico Paul, questa scritta, oltre che divertente, è stata profetica. L’Italia ha vinto per nobile coraggio ed eleganza sportiva,cosa che gli inglesi non hanno sempre dimostrato”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.