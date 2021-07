Lazio, acqua all'arsenico. Via libera alla miscelazione. Panunzi (Pd): "Abbattiamo i costi"

15 luglio 2021 a

Il Consiglio regionale ha approvato ieri, mercoledì 14 luglio, un ordine del giorno del consigliere Enrico Panunzi per la ridefinizione degli Ambiti territoriali ottimali (Ato) idrografici e per risolvere il problema dei costi della dearsenificazione delle acque, attraverso la miscelazione. “Nel documento - spiega Panunzi - si evidenziano le due principali criticità dell’Ato 1 (Viterbo): la bassa densità di popolazione dei comuni che lo compongono, 43 su 60 con meno di 5 mila abitanti; e la presenza di arsenico e fluoruri oggetto di investimenti per impianti di dearsenificazione dal 2013, con costi ordinari di esercizio di circa 11 milioni annui”.

“L’ordine del giorno - continua - impegna quindi il presidente Zingaretti, la giunta e l’assessore competente a mettere in atto una ridefinizione degli Ambiti territoriali ottimali così come previsto dalla legge regionale 5 del 2014; a programmare interventi e investimenti per la miscelazione delle acque al fine di eliminare l’esorbitante costo della dearsenificazione; a prevedere nel prossimo bilancio di previsione risorse a compensazione delle criticità emerse per non riversare in modo totale il costo della dearsenificazione sui cittadini, in attesa di interventi strutturali, come già previsto nell’articolo 3 del protocollo d’intesa tra la Regione e l’Autorità d’ambito territoriale ottimale Lazio-Nord Viterbo del 1° febbraio 2016”.

E' stato approvato l'ordine del giorno presentato da Enrico Panunzi (Pd), con il quale si impegna la giunta a una ridefinizione complessiva degli Ato, a prendere provvedimenti per ridurre i costi per la dearsenificazione dell’acqua nella provincia di Viterbo e a prevedere risorse nel prossimo bilancio per non far gravare eccessivamente i costi sui cittadini. Il secondo provvedimento, una proposta di legge riguarda la ratifica di una serie di variazioni di bilancio, per complessivi 33 milioni di euro, stabilite dalla Giunta in via di urgenza, come previsto dalla normativa per il contrasto della pandemia. La parte più rilevante è costituita da 15 milioni di euro utilizzati per l’estinzione dei contratti derivati ancora in capo alla Regione, da 7 milioni di contributi per le Ater per compensare la diminuzione delle entrate determinata dall’emergenza Covid e da 3 milioni per il completamento di opere di urbanizzazione nei piani di zona di Roma. Negativo il giudizio di Fabrizio Ghera (Fdi) che ha parlato di «somme inadeguate".

