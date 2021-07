Viterbo, vertice in prefettura su impianto biometano. Comitato: "No all'Acquarossa"

15 luglio 2021 a

La realizzazione di un biodigestore all’Acquarossa finisce sul tavolo della prefettura. Oggi, infatti, alle ore 11.30 nel palazzo del Governo si terrà una riunione per discutere dell’impianto a biogas, già in fase avanzata in sede di Conferenza dei servizi in Regione, alla luce delle due sedute dell’11 febbraio e del 10 maggio scorsi. Il progetto del biodigestore all’Acquarossa - una stazione di riciclaggio per smaltire rifiuti organici poi trasformati in energia, in biometano, e classificato come fonte rinnovabile - prevede la possibilità di processare 36.463 tonnellate l’anno di rifiuti organici, per una quantità massima di 99,9 tonnellate giornaliere.

La lettera di invito è stata recapitata dal prefetto agli enti che al termine della terza e ultima Conferenza dei servizi, in attesa di convocazione, dovranno esprimere il proprio parere definitivo, favorevole o negativo, sul progetto. Si va dalla Regione alla Provincia, dal Comune di Viterbo alla Asl e fino all’Arpa. Al summit parteciperanno anche i rappresentati della Biometano Tuscia, la società che ha proposto la realizzazione del biodigestore, le associazioni di categoria (Coldiretti, Confagricoltura e Associazione provinciale allevatori), il consorzio Acquarossa e i Comuni limitrofi all’Acquarossa, Vitorchiano e Montefiascone. La riunione odierna è stata sollecitata dal comitato “No al biodigestore all’Acquarossa”e dalla consigliera comunale di Viterbo 2020, Chiara Frontini, che nelle scorse settimane si erano recati in prefettura per illustrare quelle che, secondo loro, sono le principali criticità del progetto.

“Non siamo contrari alla realizzazione del biodigestore in sé - spiega Chiara Frontini - ma alla sua ubicazione, a 87 metri da un altro impianto di smaltimento rifiuti, a 220 metri dal mercato ortofrutticolo e di coltivazioni biologiche e a un chilometro dall’area archeologica di Ferento. Abbiamo evidenziato una serie di perplessità palesi, temendo che l’impianto possa andare ad impattare le attività economiche della zona, soprattutto quelle dell’agroalimentare e dell’allevamento. Poi ci sono altri due aspetti da sottolineare - conclude la consigliera comunale -: il primo è il continuo andirivieni di camion diretti all’impianto per lo smaltimento dei rifiuti che provocherebbe un aumento della circolazione di mezzi pesanti sulla Teverina, già sollecitata dal traffico e dove c’è maggiore incidenza di sinistri. Il secondo è che, in base al piano regionale dei rifiuti approvato nel 2019, la Tuscia non ha bisogno di ulteriori impianti di smaltimento rifiuti, visto che già oggi sarebbe sufficiente a soddisfare da sola il proprio fabbisogno”.

