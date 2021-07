Viterbo Covid, il bollettino del 14 luglio. Ci sono 14 nuovi casi, tutti tornati dalle vacanze

14 luglio 2021 a

Sono 14 i casi accertati di positività al Covid-19 sono stati comunicati, entro le ore 11, dalla sezione di Genetica molecolare di Belcolle al Team operativo Coronavirus della Asl di Viterbo. Gli ultimi referti di positività sono collegati a tamponi eseguiti su cittadini residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 11 a Viterbo, 2 a Montalto di Castro, 1 a Vitorchiano. Dei casi odierni: 8 sono persone di rientro da un viaggio in Sardegna, 4 da un viaggio in Spagna, 2 da un viaggio in Grecia. Tutti i cittadini erano già in isolamento domiciliare a seguito del contact tracing avviato precedentemente dal Team operativo coronavirus della Asl di Viterbo.

Il Team prosegue, anche in queste ore, a mettere in campo tutte le misure di prevenzione e di protezione, al fine di contenere la diffusione del virus, irrobustendo la catena dei contatti stretti, con la preziosa collaborazione delle Amministrazioni comunali. In totale, alle ore 11 di questa mattina, i casi di positività al Covid-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 15563. Nella giornata di oggi, mercoledì 14 luglio, non si sono verificati nuovi casi di guarigione dal Covid-19. Al momento, delle 29 persone refertate positive al Coronavirus, tutte stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Resta a 15080 il numero delle persone negativizzate, 454 sono le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza Covid, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 179089 tamponi, 298 nelle ultime 24 ore. Ad oggi i cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario sono 21443.

La Asl di Viterbo raccomanda tutta la popolazione, in particolare i cittadini che, in questi giorni, sono in viaggio o di ritorno da un periodo di vacanza, di non abbassare il livello di prudenza e di proseguire ad adottare tutti quei comportamenti necessari a prevenire il contagio e la trasmissione del virus, anche considerando l’emersione oramai acclarata di varianti virali più diffusive. L’azienda, inoltre, ricorda che, nel caso in cui si fosse venuti in contatto con casi accertati, partecipato a situazioni sociali di assembramento e in presenza di sintomi riconducibili al coronavirus, è necessario rivolgersi al proprio medico curante o al team operativo coronavirus per sottoporsi a eventuale test diagnostico, antigenico rapido o molecolare standard, presso i drive in attivi nella Tuscia: in località Riello a Viterbo e negli ospedali di Tarquinia, Civita Castellana e Acquapendente.

