Viterbo, chiama i carabinieri e si toglie la vita. Aveva 21 anni

Il paese sotto choc per la morte inspiegabile di un ragazzo di appena 21 anni. M. S. (queste le iniziali del nome) si è tolto la vita sabato sera senza un apparente motivo. Si è impiccato in campagna, in un terreno della famiglia, dopo aver avvertito i carabinieri: “Mi sto uccidendo”. I militari, che per trovare il luogo hanno dovuto chiedere indicazioni a parenti ed amici, quando sono giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Titolare di una pizzeria al centro del paese e con alle spalle una solida famiglia, sembra che il giovane, a giudicare almeno da alcuni particolari emersi in queste ore, avesse pianificato il gesto con estrema attenzione, senza tuttavia far trapelare nulla a nessuno. Non si sarebbe insomma trattato di un raptus. Ha lavorato fino all’ultimo nel locale non mostrando alcun segno di inquietudine e poi, dopo la chiusura, si è diretto lontano da occhi indiscreti per mettere in atto il suo drammatico piano.

Lo dimostrerebbe una lettera ritrovata poco dopo nella quale avrebbe addirittura dato indicazioni alla famiglia su cosa fare dopo il ritrovamento del corpo. Innanzitutto, niente funerale e niente fiori, ha lasciato scritto, e così è stato: ieri la salma, dopo essere stata per un giorno all’obitorio del cimitero, è stata tumulata solo con una semplice benedizione. Ha anche chiesto di mantenere il riserbo più stretto, cosa che però in un paese è sempre molto difficile ottenere fino in fondo, anche se in questo caso, da quanto si comprende, hanno tutti cercato, e lo stanno ancora facendo, di rispettare fino in fondo le volontà del 21enne e il dolore straziante della famiglia.

Ci si chiede inevitabilmente il perché di un simile gesto e per il momento nessuno sembra trovare spiegazioni plausibili. Alle spalle non ci sarebbero stati infatti problemi di lavoro, tanto è vero che il locale, seppur penalizzato, era stato, con l’asporto, in attività anche durante il lockdown. Si parla di problemi affettivi, M. S. sembra infatti che si fosse lasciato da poco, ma anche questa viene considerata una pista poco convincente. Certo è che la chiamata ai carabinieri potrebbe essere interpretata come una disperata richiesta di aiuto.

