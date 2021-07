Viterbo, moto si schianta contro auto: muore 21 enne, ferito l'amico

10 luglio 2021 a

a

a

Un giovane di 21 anni, Federico Baldo, di Montefiascone, è morto e un altro di 19, A.P. di Capodimonte, è rimasto gravemente ferito in seguito al tragico incidente avvenuto la scorsa notte a Capodimonte.

Schianto con la moto, muore musicista ternano

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, i due giovani, in sella ad una moto 125, intorno alle 24.30 di sabato avrebbero perso il controllo del mezzo che si è schiantato addosso ad un'auto parcheggiata lungo il viale alberato nei pressi della chiesa di San Rocco. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno cercato di rianimare il 21 enne per il quale però non c'è stato nulla da fare.

Scontro sulla Commenda, un morto

L'altro ragazzo, invece, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Belcolle, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

IN AGGIORNAMENTO

Auto schiacciata dal rimorchio di un trattore, muore ragazzo di 29 anni | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.