Viterbo, pale eoliche: altolà ai progetti di Montefiascone e Bagnoregio

Massimiliano Conti 10 luglio 2021 a

a

a

Nessuna pala eolica potrà essere installata su terreni interessati da colture agricole tradizionali o da piani per la salvaguardia del paesaggio e della biodiversità. Inoltre, ci sarà una valutazione complessiva dell’impatto ambientale di più progetti eolici riguardanti lo stesso territorio. Lo afferma la Regione Lazio nella risposta fornita al Gruppo d’intervento giuridico (Grig) che aveva chiesto chiarimenti sugli impianti eolici incombenti sul lago di Bolsena e su Civita di Bagnoregio: quattro in tutto, contro i quali si è già messa in moto una mobilitazione del territorio culminata sabato scorso con il sit-in organizzato dalla consigliera del Pd Luisa Ciambella a Bagnoregio a cui ha partecipato, tra gli altri, il parlamentare e sindaco di Sutri Vittorio Sgarbi, da anni impegnato in una lotta “senza quartiere” - dalla Sicilia alla Tuscia - contro le pale eoliche.

Civita di Bagnoregio, candidatura Unesco a rischio per le pale eoliche

Si complica dunque la vita per questi progetti, come sottolinea Stefano Deliperi, presidente del Grig, che ha informato, per le verifiche di competenza, anche la Procura di Viterbo. Il ministero della Transizione ecologica, interpellato dagli ambientalisti, ha girato la palla, per competenza, alla Regione Lazio, dal momento che i progetti in questione potrebbero interessare vari siti Natura 2000, tra cui le Zps/Zsc “Calanchi di Civita di Bagnoregio”, “Monti Vulsini” e “Lago di Bolsena”, “con conseguenti possibili ricadute sugli habitat presenti e con possibili effetti cumulativi”. Gli aerogeneratori previsti sono quattro, tutti di altezza pari a 100 metri: per quelli di località Campo Pantano, a Bagnoregio, e della Umbro Casentinese, a Montefiascone, proposti entrambi dalla società Mc Wind srl, è tuttora in corso la fase istruttoria; per quello di località Podere Rosignolo, sempre a Bagnoregio, proposto dalla Ewt Italia Development srl, la direzione regionale ha comunicato che l’intervento non necessita di parere in merito agli aspetti urbanistici e paesaggistici; infine per quello di località Le Guardie, a Montefiascone, proposto dalla Ewind Sviluppo srl, non risulta mai pervenuta alcuna istanza in Regione.

Le associazioni: "Moratoria su nuovi impianti da fonti rinnovabili"

La stessa direzione generale, con nota numero 213.502 del 10 marzo 2020, “afferma tuttavia che la Provincia di Viterbo, nel rilasciare l’eventuale autorizzazione unica, e le altre amministrazioni pubbliche competenti nel rilasciare i pareri di legge, dovranno considerare che ‘nell’ubicazione di tali impianti si deve in ogni caso tener conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale’”. Inoltre i terreni oggetto di intervento non dovrebbero risultare interessati da programmi di vocazione agricola, quali ad esempio i Pua, ferma restando comunque “la necessaria valutazione in merito degli impatti cumulativi che saranno effettuati dall’area valutazione impatto ambientale, anche con considerazione della componente paesaggio”. “Appare piuttosto evidente che, in realtà, per almeno tre aerogeneratori ci si trova davanti a un progetto unico, spezzettato per evitare l’applicazione della normativa sulla valutazione degli impatti ambientali - nota Deliperi -. La realizzazione di questi progetti snaturerebbe alcuni dei più pregiati paesaggi della Tuscia”.

Sgarbi contro le pale eoliche: "Distruggono il paesaggio" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.