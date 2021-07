Mare, due anziani rischiano di annegare a Montalto Marina. Salvati dai bagnini

10 luglio 2021 a

a

a

Salvataggio sulla spiaggia di Montalto Marina, due anziani tratti in salvo dai bagnini nel primo pomeriggio di ieri venerdì 10 luglio. Erano da poco passate le 13 quando il personale a guardia degli stabilimenti il Gabbiano e Aeronautica Militare hanno scorto in acqua due persone in difficoltà che, trascinate dalla forte corrente, faticavano a tornare verso riva. Immediatamente tre bagnini si sono tuffati in acqua muniti di baywatch per salvare i due malcapitati. Solo un grande spavento quindi anche per chi frastornato dalla battigia ha assistito alla scena. Poco dopo sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Guardia Costiera. Da ieri inoltre nella cittadina costiera, in ogni postazione di salvataggio delle torrette comunali installate sulle spiagge libere di Montalto e Pescia Romana, sono presenti i defibrillatori semiautomatici: un importante strumento per la salvaguardia della salute dei bagnanti.

Panico in spiaggia: "E' uno squalo". Ma era solo una manta | Foto | Video

Sono cinque le torrette installate sulle spiagge libere del litorale gestite dalla Federazione italiana nuoto (Fin): a Montalto Marina una è situata sul tratto di costa davanti piazzale Tirreno, un'altra sull'arenile in località Sanguinaro. A Pescia Romana nelle località Graticciare, Casalaccio e Marina di Pescia. Tali iniziative sono dirette e coordinate dalla sala operativa della Capitaneria di Porto di Civitavecchia e rientrano nel progetto nazionale del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto "Mare Sicuro 2021".

Parte la sagra del melone: musica, gastronomia e mostra mercato

Un supporto in più e una garanzia ulteriore per i bagnanti che scelgono le spiagge di Montalto Marina e Pescia Romana. oltre al grande dispiegamento di personale di soccorso negli stabilimenti e nelle spiagge libere ci sono anche i volontari della scuola cani salvataggio che schierano nelle spiagge del litorale Viterbese (Spinicci a Tarquinia, Montalto e Pescia Romana) i cani bagnino che sono stati protagonisti già nel primo giorno di "servizio" del salvataggio di una bambina di 9 anni e del suo papà nelle acque di Riva dei Tarquini.

Defibrillatori nelle spiagge libere di Montalto e Pescia Romana

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.