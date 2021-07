Viterbo, estorsione con il metodo mafioso. Le minacce dei fratelli Rebeshi: sfilano i testimoni

Valeria Terranova 10 luglio 2021 a

E’ ripreso ieri, venerdì 9 luglio, il processo ai fratelli Ismail e David Rebeshi, di 38 e 32 anni, accusati di estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di due imprenditori. L’udienza, che si è tenuta presso il penitenziario di Mammagialla, è stata riservata all’ascolto di altri quattro testimoni citati dal pm Fabrizio Tucci, titolare del fascicolo. I testimoni si sono attenuti a quanto riferito nelle sommarie informazioni rilasciate nell’immediatezza dei fatti. La vicenda ebbe inizio subito dopo la conclusione dell’operazione Erostrato, a gennaio 2019, che portò all’arresto dei componenti del sodalizio criminale capeggiato da Ismail Rebeshi e Giuseppe Trovato, condannati in appello lo scorso 8 giugno, rispettivamente a 10 anni e 11 mesi e 12 anni e 9 mesi.

Quando già da tempo Ismail Rebeshi era dietro le sbarre del 41 bis, il fratello David e tre connazionali si misero all’opera per racimolare denaro per poter affrontare le spese legali sostenute dal boss Ismail Rebeshi. A febbraio di quest’anno, solo una delle presunte vittime si è costituita parte civile, l’altra invece sta partecipando al dibattimento in qualità di parte offesa. Si tratta di un ristoratore cinquantenne di Tuscania e del titolare di un’auto concessionaria. Una sera di novembre di 2 anni fa David Rebeshi e tre scagnozzi si sarebbero presentati nel ristorante della vittima, e durante la cena avrebbero minacciato di morte il ristoratore e i suoi familiari, pretendendo la restituzione di 4 mila euro per l’acquisto di una macchina difettosa per il quale l’imprenditore fece da tramite tra Rebeshi senior e un amico commercialista. La vittima chiese aiuto alle forze dell’ordine e fu così che i 4 albanesi furono presi in flagranza dai carabinieri.

Pochi giorni prima un quarantenne, titolare di un’autosalone, sarebbe stato inseguito e minacciato costretto a cedere 500 euro per saldare un debito contratto con Ismail per un veicolo rottamato l’estate precedente. Stando all’impianto accusatorio, dunque, David Rebeshi, spalleggiato dai conterranei, sarebbe l’esecutore materiale delle azioni estorsive di cui il fratello sarebbe il tuttavia il vero regista e burattinaio. Il 38enne, malgrado fosse già detenuto in regime di carcere duro, secondo le accuse avrebbe continuato a curare i propri affari dal carcere di Cuneo, dove attualmente è recluso. Si tornerà in aula l’8 ottobre e il procedimento riprenderà per sentire gli ultimi testimoni del pubblico ministero, ma durante la stessa udienza gli imputati si sottoporranno alle domande delle parti.

