Viterbo, Italia-Inghilterra. Niente maxi schermi per la finale degli Europei. Arena: "La variante delta fa paura"

Mattia Ugolini 10 luglio 2021 a

a

a

Domani, domenica 11 luglio, è in programma la finale degli Europei tra Italia e Inghilterra, appuntamento atteso da tutti i tifosi con grande ansia. Gli azzurri tornano a giocarsi una finale internazionale dopo nove anni e, come abbiamo visto, l’entusiasmo è alle stelle. Purtroppo, però, come è stato già documentato mercoledì scorso (il giorno dopo Italia-Spagna), la gioia dei tifosi che si sono riversati nelle strade viterbesi per festeggiare la vittoria ha rischiato di degenerare in vandalismo puro: rifiuti di ogni genere sparsi per quasi tutto il centro storico, danni a portoni, scale e macchine, oltre a momenti di tensione con la polizia.

Bonucci intona Notti Magiche insieme agli Azzurri. Belgio battuto, la festa sul pullman | Video

Per prevenire tutto questo, il sindaco Giovanni Maria Arena ha deciso di prendere alcuni provvedimenti. Su tutti l’annullamento della serata al Rocchi in occasione della finale, ipotesi che era stata paventata nelle scorse ore. Non solo al Rocchi, ma in tutta la città non sono previsti maxischermi. Spiega Arena: “Mercoledì, alla luce di quanto accaduto nella notte, ho fatto una riflessione e ho deciso che non era il caso di installare il maxischermo allo stadio. Anzitutto perché la variante Delta non ci consente ancora di stare tranquilli, poi perché non volevamo fare uno sgarbo ai ristoratori. So che molti ristoranti e bar sfrutteranno commercialmente il giorno della finale, se avessimo decentrato l’afflusso di tifosi al Rocchi (e quindi fuori dal centro, ndr) avremmo logicamente sottratto larga parte della clientela”. Non ci saranno, dunque, eventi organizzati dal Comune di Viterbo. Quelle che avranno luogo domani saranno iniziative private.

Vandali scatenati dopo la partita Italia-Spagna, centro storico devastato

Tuttavia, il primo cittadino non è restato indifferente di fronte ai vandalismi verificatisi dopo la partita martedì scorso: “Ho mandato diverse mail, diversi ordini di servizio al Dec (i deputati ai controlli) e ho fatto anticipare la pulizia del centro storico alle 5 di mattina. Preservare l’ordine pubblico spetterà alle forze dell’ordine e alla Prefettura”.

A piazza del Sacrario resterà comunque attivo il presidio fisso imposto dall’ordinanza anti-degrado dalle 18 alle 22, con i controlli che “cesseranno soltanto passate le 2”. Per il sindaco, tutte le città italiane dovranno subire quello che lui chiama un “trauma di entusiasmo” se i ragazzi di Mancini riusciranno ad espugnare Wembley. Arena, infine, lancia un appello ai viterbesi, soprattutto ai più giovani: “Se dovesse vincere l’Italia, ed io spero che accada, i festeggiamenti non devono sfociare nel teppismo. Festeggiare è bello, ma mi auguro che gli eccessi siano contenuti. Le scene post semifinale non avevano niente a che vedere con il calcio”.

Bonucci verso Wembley: "Manca un centimetro. Daremo tutto per vincere"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.