Viterbo Covid, il bollettino del 10 luglio: 4 nuovi casi a Castiglione in Teverina

Quattro nuovi casi di positività al Covid nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino sull'emergenza coronavirus della Asl di Viterbo di venerdì 9 luglio. I nuovi casi sono stati registrati tutti nel comune di Castiglione in Teverina. Dei casi odierni, 3 presentano un link epidemiologico con casi precedentemente accertati e già isolati, 1 è collegato a persone che hanno dichiarato di essere sintomatiche al drive in. Tutti stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. In totale, alle ore 11 di questa mattina, i casi di positività al Covid-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 15543. E' guarito 1 paziente residente nel comune di Bolsena.

Al momento, delle 18 persone refertate positive al Coronavirus, tutte stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 15071 il numero delle persone negativizzate, 454 sono le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza Covid, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 174830 tamponi, 271 nelle ultime 24 ore. Ad oggi i cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario sono 21434.

Si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. "Oggi su oltre 8mila tamponi nel Lazio (+82) e quasi 16mila antigenici per un totale di quasi 24mila test, si registrano 135 nuovi casi positivi (+23), 3 decessi (-1), i ricoverati sono 135 (-4). I guariti sono 230, le terapie intensive sono 27. Il rapporto tra positivi e tamponi è allo 1,6% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,5%. I casi a Roma città sono a quota 98. RT lieve rialzo 0,7 e incidenza sotto quota 10 all’8,5/100mila abitanti. Vaccini: Popolazione Over 18 al 70% con prima dose e 50% ha concluso il percorso vaccinale. Nell’ultima settimana 398.370 dosi, +15% di somministrazioni rispetto a target. Campagna vaccinale prosegue in coerenza con indicazioni nazionali". Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

