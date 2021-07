Mare, allarme squalo a Montalto. Panico in spiaggia, ma era una manta | Foto | Video

Beatrice Masci 09 luglio 2021 a

L’allarme è scattato alla vista di una pinna nera che emergeva tra le onde, a poca distanza dalla riva. Immediatamente il pensiero è corso a quanto accaduto, proprio lungo quel tratto di mare, nel 2017, quando un pescatore venne azzannato e ferito da uno squalo. Per cui, fuggi fuggi generale dall’acqua.

A riportare la calma ci ha pensato la Capitaneria di porto, affermando che si tratta di una manta. Una manta di notevoli proporzioni. E’ successo presso il circolo velico Torre di Maremma, e l’avvistamento si è ripetuto anche nella giornata di ieri. Gli uomini della Capitaneria hanno chiesto l’intervento di un biologo marino per verificare le condizioni dell’animale. L’esperto ha però rassicurato tutti che la manta in questione gode di ottima salute e per questo motivo non deve essere toccata oppure infastidita. Semplicemente va monitorata la sua presenza, per evitare in primo luogo che arrivi troppo vicino alla riva con il rischio di incagliarsi sul fondale, in secondo luogo, ovviamente, dovrà, per così dire, essere “aiutata” a riprendere il largo, per la sicurezza dei bagnanti ma anche per la sua. La Capitaneria di porto ha invitato gli stabilimenti balneari del tratto di mare in cui si è verificato l’incontro ravvicinato a informare i bagnanti. Operazione che hanno provveduto ad effettuare i bagnini, informando i clienti degli stabilimenti e gli avventori della spiaggia libera.

La manta non è uno squalo, è vero, ma è comunque pericolosa e incontri ravvicinati è meglio che non si verifichino.

Molte le ipotesi al vaglio per spiegare il singolare avvicinamento di questo animale alla riva. E’ probabile che sia risalito a Montalto di Castro da Civitavecchia e che una tromba marina lo abbia in qualche modo destabilizzato fino a fargli perdere l’orientamento. E’ altrettanto probabile che prosegua il suo viaggio in mare risalendo verso Orbetello. Questa strana estate post Covid può dunque proseguire tranquilla.

