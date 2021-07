Mare, squalo: falso allarme a Montalto . "Era una manta arrivata vicino alla riva" | Video

08 luglio 2021 a

Non era uno squalo ma una docile manta. Minuti di apprensione questa mattina, giovedì 8 luglio a Marina di Montalto. Sulla spiaggia diversi bagnanti avevano notato una pinna nera vicino alla riva e in molti avevano gridato all'allarme squalo tanto che era stata allertata anche la Guardia Costiera. In realtà da quello che emerge dalle testimonianze di chi era vicinissimo alla riva non si è trattato di uno squalo ma di una grande manta che ha aperto le sue pinne proprio vicino alla spiaggia. Un bagnante che era era vicino ha registrato un filmato con il suo smartphone e lo ha postato sui social.

Questa mattina ci è venuta a far visita una MANTA... Pubblicato da Andrea Spicciani su Giovedì 8 luglio 2021

L'episodio aveva creato un po' di apprensione anche ricordando l'avvicinamento a riva di verdesche negli anni scorsi. tanto che sui social si era moltiplicate delle testimonianze da parte di coloro che pensavano di aver avvistato uno squalo. Come detto l'episodio è stato ridimensionato anche grazie ai video girato in quegli istanti.

IN AGGIORNAMENTO

