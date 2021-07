Viterbo, vandali scatenati dopo la partita Italia-Spagna

Massimiliano Conti 08 luglio 2021 a

Bottiglie di vetro rotte e scagliate ovunque, cestini divelti, mastelli della raccolta differenziata distrutti, presi a calci o portati chissà dove. Sarà stato l'anno e mezzo di semiclausura e quindi la necessità di sfogare i soliti istinti animali, sarà stato l'entusiasmo incontenibile per la conquista della finalissima agli Europei, fatto sta che martedì sera al Sacrario, nel festeggiare la vittoria dell'Italia ai rigori contro la Spagna, la “meglio gioventù” viterbese ha dato il peggio. Tanto che l'amministrazione comunale per la partita di domenica prossima, onde evitare il ripetersi di vandalismi e manifestazioni di inciviltà, sta pensando di spostare il maxischermo da piazza dei Martiri di Ungheria allo stadio Rocchi, così da tenere d'occhio e possibilmente a freno i più scalmanati.

Su Facebook ieri mattina i messaggi dei residenti del centro storico indignati dagli eccessi della festa di martedì sera non si contavano: qualcuno ha invitato il sindaco Arena "a battere un colpo", emanando subito un'ordinanza di divieto di vendita di bottiglie di vetro in vista della finale di domenica. Di fronte all'inciviltà e alla maleducazione, le armi del sindaco sono però spuntate, come ammette B. P., sulla pagina di Viterbo Centro storico chiuso: “Non è di certo colpa di Arena se la gente è cafona! Possibile che non ci si sappia comportare civilmente senza ordinanze?! Siamo proprio alla frutta! Ho visto con i miei occhi all'una di questa mattina a Vetralla dei ragazzi che facevano gli 'spiritosi' sulla Cassia In mezzo alla strada uno addirittura si è messo a fare dei piegamenti sulla riga spartitraffico! Hanno colpa i sindaci, se questi ragazzi non sanno divertirsi? Ho dovuto cambiare strada per paura che mi si buttassero sotto la macchina!”. “Chiedo per un amico: ora che la festa è passata, chi ci ridà i secchi per la raccolta differenziata che questi pseudo tifosi hanno portato via per festeggiare la vittoria? Incivili!”, ha scritto E. L. sulla pagina di Viterbo civica.

Arena, come detto, intende correre ai ripari. Già ieri mattina ha interpellato il prefetto Giovanni Bruno in merito all'intenzione di collocare il maxischermo all'interno dello stadio Rocchi. “Martedì tutti abbiamo festeggiato la vittoria dell'Italia, chi in casa come il sottoscritto, e chi in piazza – dice Arena – . Capisco l'entusiasmo, ma alcuni giovani si sono lasciati troppo andare, superando i limiti dell'educazione e della civiltà. Per questo l'idea per la finale di domenica è di portare il maxischermo al campo Rocchi. Il pubblico potrà assistere, ovviamente gratis, alla partita all'interno dello stadio, con tutte le misure di sicurezza e il rispetto del distanziamento: un sedile occupato e uno no. Ci saranno controlli all'entrata. Già stasera discuteremo in maggioranza la fattibilità della proposta. Il tempo stringe: abbiamo solo due o tre giorni di tempo per allestire il tutto”.

